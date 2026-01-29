HDS 5/15 UX: Das Einstiegsgerät in die Klasse der Heißwasser-Hochdruckreiniger überzeugt mit seinem durchdachten und innovativen Uprightdesign. Diese Art einer horizontalen Gerätekonzeption führt zu einem geringen Gewicht und sehr kompakten Maßen. Damit ist das Gerät sowohl sehr einfach in Pkw-Kombis zu transportieren als auch – dank der großen Räder und des Schubbügels – auf unebenem Untergrund sehr mobil. Eine hocheffiziente Reinigungsleistung garantiert das Zusammenspiel von patentierter Düsentechnologie, Turbogebläse, erhöhtem Pumpenwirkungsgrad und leistungsstarkem Dreckfräser. Komfortables Arbeiten ermöglichen die EASY!Force-Hochdruckpistole, die die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls nutzt, um damit die Haltekraft für den Anwender auf null zu reduzieren, sowie die EASY!Lock-Schnellverschlüsse, mit denen das Auf- und Abrüsten im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schneller von der Hand geht. Eine einfache Bedienung, Ablagemöglichkeiten für Schlauch und Sprühlanze sowie eine integrierte Schlauchtrommel mit 15-Meter-Hochdruckschlauch ergänzen die umfangreiche Ausstattung des Geräts.