HDS 1000 De Weed
Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 1000 De Weed für konstant hohe Temperaturen von bis zu 98 °C – ideal zur mobilen Unkrautbekämpfung und nachweislichen Reduzierung von Viren auf Oberflächen.
Ausgerüstet mit einem leistungsstarken Dieselmotor von Yanmar und geschützt durch einen stabilen Rohrrahmen überzeugt unser Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 1000 De Weed bei der mobilen und effektiven Unkrautbekämpfung mit Heißwasser auch in Umgebungen, wo keine externen Stromquellen zur Verfügung stehen. Die hohe Brennerleistung und die integrierte E-Box mit Temperatursensor für konstant hohe Temperaturen von bis zu 98 °C ermöglichen nicht nur die Beseitigung von Unkraut, sondern auch die Reduzierung von Viren und die Inaktivierung von Bakterien und Keimen auf Oberflächen. Dabei bietet der sehr einfache Wechsel von normalem Hochdruck- auf den Unkrautmodus maximale Flexibilität und Anwenderkomfort. Hochwertige Komponenten, wie die Hochdruckpumpe mit Messing-Zylinderkopf, Edelstahlventile oder Chrom-Nickel-beschichtete Edelstahlkolben, sichern auch bei härtesten Dauereinsätzen außergewöhnlich hohe Standzeiten. Zur umfangreichen Sicherheitsausstattung, die Anwender und Gerät gleichermaßen schützt, gehört unter anderem ein Schwimmerbehälter mit integriertem Verkalkungsschutz (DGT).
Merkmale und Vorteile
Erhöhte Reinigungsleistung dank Heißwasser
- Stufenlose Regulierung direkt am Gerät: vom Dampf- bis zum Heißwasserstrahl.
- Die Dampfmengenregulierung lässt sich bedarfsgerecht auf jede Reinigungsaufgabe einstellen.
Maximale Leistungsfähigkeit
- Hochleistungsbrenner mit stehender Heizschlange und verpuffungsfreier Dauerzündung.
- Automatische Brennerabschaltung bei Wassermangel und Überhitzung.
Sparsamer, dieselbetriebener Verbrennungsmotor
- Entspricht den Vorgaben der Abgasnorm EU STAGE V.
- Elektrostart zum einfachen Einschalten ohne Kraftaufwand.
Anwenderfreundliche Bedienung
- Die Drehzahl wird im Stand-by-Betrieb automatisch abgeregelt. Das schont den Motor und spart gleichzeitig Energie.
- Kranverladung möglich dank des stabilen Stahlrohrrahmens.
Spezifikationen
Technische Daten
|Fördermenge (l/h)
|450 - 900
|Arbeitsdruck (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)
|max. 98
|Verbrauch Heizöl Volllast (kg/h)
|5,6
|Düsengröße
|048
|Brennstofftank (l)
|34
|Antriebsart
|Diesel
|Motorenhersteller
|Yanmar
|Motortyp
|L 100 V
|Anzahl gleichzeitiger Anwender
|1
|Mobilität
|Fahrbar
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|199,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|205
Lieferumfang
- Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
- Powerdüse
- Servo Control
Ausstattung
- Länge HD-Schlauch: 15 m
- Typ HD-Schlauch: Premium-Qualität
- Spezifikation HD-Schlauch: DN 8, 315 bar
- Cage-Schutzrahmen
- Elektrostart
- stabiler Stahlrohrrahmen zur Kranverladung
Anwendungsgebiete
- Effektive, chemiefreie und komfortable Unkrautbeseitigung im kommunalen Umfeld
