Ausgerüstet mit einem leistungsstarken Dieselmotor von Yanmar und geschützt durch einen stabilen Rohrrahmen überzeugt unser Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 1000 De Weed bei der mobilen und effektiven Unkrautbekämpfung mit Heißwasser auch in Umgebungen, wo keine externen Stromquellen zur Verfügung stehen. Die hohe Brennerleistung und die integrierte E-Box mit Temperatursensor für konstant hohe Temperaturen von bis zu 98 °C ermöglichen nicht nur die Beseitigung von Unkraut, sondern auch die Reduzierung von Viren und die Inaktivierung von Bakterien und Keimen auf Oberflächen. Dabei bietet der sehr einfache Wechsel von normalem Hochdruck- auf den Unkrautmodus maximale Flexibilität und Anwenderkomfort. Hochwertige Komponenten, wie die Hochdruckpumpe mit Messing-Zylinderkopf, Edelstahlventile oder Chrom-Nickel-beschichtete Edelstahlkolben, sichern auch bei härtesten Dauereinsätzen außergewöhnlich hohe Standzeiten. Zur umfangreichen Sicherheitsausstattung, die Anwender und Gerät gleichermaßen schützt, gehört unter anderem ein Schwimmerbehälter mit integriertem Verkalkungsschutz (DGT).