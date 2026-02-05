Maximale Unabhängigkeit, Flexibilität und Mobilität garantiert unser Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 8/20 G mit 200 Bar Druck und Benzinmotor von Honda. Auch wenn keine Stromversorgung vorhanden ist, erlaubt das Gerät einen autarken Einsatz unter schwierigsten Bedingungen. Selbst ein Wasseranschluss ist nicht nötig, da der Hochdruckreiniger aus der HD Gasoline Advanced-Reihe im Notfall Wasser auch aus Gewässern ansaugen kann. Sein extrem robuster Grundrahmen widersteht auch starken Beanspruchungen. Das Rahmenkonzept ist gleichzeitig so ergonomisch gestaltet, dass der Transport auch auf unebenen Untergründen einfach von der Hand geht. Pannensichere Räder tun ihr Übriges dazu. Ein großer Wasserfilter und ein Thermoventil schützen die Pumpe, während ein optionaler Cage-Schutzrahmen mit Ösen zur Kranverladung das komplette Gerät zusätzlich absichert. Komfortables Arbeiten ermöglichen die EASY!Force-Hochdruckpistole, die die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls nutzt, um damit die Haltekraft für den Anwender auf null zu reduzieren, sowie die EASY!Lock-Schnellverschlüsse, mit denen das Auf- und Abrüsten im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schneller von der Hand geht.