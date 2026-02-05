Mit einer Heißwasserfestigkeit von 85 °C und hohen Leistungswerten überzeugt unser unbeheizter Hochdruckreiniger HD 10/15-4 Cage Food beim Einsatz im gewerblichen Lebensmittelbereich. Sein langlebiger Rahmen besteht aus rostfreiem Edelstahl, Hochdruckschlauch und Räder sind aus nicht zeichnendem Material gefertigt. Seine wasserführenden Teile sind durchweg lebensmitteltauglich. Ob in Küchen, Kühlhäusern oder Lagern: Das Gerät erfüllt mühelos alle strengen Hygienevorschriften. Obendrein glänzt es mit innovativer Technik. So nutzt die innovative EASY!Force-HD-Pistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls, reduziert damit die Haltekraft für den Anwender auf null und ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten. Mit den neuen patentierten EASY!Lock-Schnellverschlüssen gehen das Auf- und Abrüsten fix von der Hand: im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schneller, im Resultat aber genauso langlebig und robust.