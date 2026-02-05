HD 20/15-4 Cage Plus
Mit einer immensen Schwemmleistung von 2000 l/h und einem Arbeitsdruck von 150 bar überzeugt unser unbeheizter Hochdruckreiniger HD 20/15-4 Cage Plus bei wasserintensiven Anwendungen.
Konzipiert für eine effektive Beseitigung schwerster Verschmutzungen in der Landwirtschaft oder im Baugewerbe, die oftmals nur mit großen Mengen Wasser möglich ist: unser drehstrombetriebener Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 20/15-4 Cage Plus mit innovativer Kurbelwellenpumpentechnik. Diese ermöglicht eine große Schwemmwirkung von bis zu 2000 Litern pro Stunde bei einem Arbeitsdruck von 150 Bar. Das durch die pannenfreien Räder extrem mobile und sehr robuste Gerät überzeugt insbesondere bei harten Einsätzen in unwegsamem Gelände. Mit unseren patentierten EASY!Lock-Schnellverschlüssen geht auch das Auf- und Abrüsten fix von der Hand: Im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schneller, im Resultat aber genauso langlebig und robust. Der HD 20/15-4 Cage Plus: ein besonderes Gerät für besondere Anforderungen.
Merkmale und Vorteile
Cage-RahmenRobuster, umlaufender Rohrrahmen. Mit integrierter Kranaufhängung und Zubehörfach. Schutz des Geräts vor Beschädigungen.
Elektronische Überwachung für höhere BetriebssicherheitLeckagesicherung und Sanftanlauf. Schutz gegen Über- und Unterspannung. Schutz gegen 2-Phasen-Lauf.
Ausgelegt für härteste EinsätzeHohe Mobilität dank des klappbaren Schubbügels und pannenfreier Räder. Großer Wasserfilter schützt Pumpe vor Beschädigungen.
Langlebig und robust
- Extra große Kurbelwellen und Pleuelstangen mit robusten Kugellagern.
- Robuster Messing-Zylinderkopf und Keramikkolben.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|500 - 2000
|Zulauftemperatur (°C)
|60
|Arbeitsdruck (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Max. Druck (bar/MPa)
|190 / 19
|Anschlussleistung (kW)
|11,5
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|118
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|127,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|957 x 686 x 1080
Lieferumfang
- Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
- Länge HD-Schlauch: 15 m
- Typ HD-Schlauch: Premium-Qualität
- Edelstahlstrahlrohr: 1050 mm
- Powerdüse
- Dreckfräser
- Hochdruckstrahlrohr
- Servo Control
Ausstattung
- Reinigungsmittelfunktion: Ansaugung
- Druckabschaltung
- stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung
Anwendungsgebiete
- Intensive Hochdruckreinigung bei extremen Verschmutzungen in Landwirtschaft und Baugewerbe
Zubehör
Reinigungsmittel
