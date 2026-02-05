Konzipiert für eine effektive Beseitigung schwerster Verschmutzungen in der Landwirtschaft oder im Baugewerbe, die oftmals nur mit großen Mengen Wasser möglich ist: unser drehstrombetriebener Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 20/15-4 Cage Plus mit innovativer Kurbelwellenpumpentechnik. Diese ermöglicht eine große Schwemmwirkung von bis zu 2000 Litern pro Stunde bei einem Arbeitsdruck von 150 Bar. Das durch die pannenfreien Räder extrem mobile und sehr robuste Gerät überzeugt insbesondere bei harten Einsätzen in unwegsamem Gelände. Mit unseren patentierten EASY!Lock-Schnellverschlüssen geht auch das Auf- und Abrüsten fix von der Hand: Im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schneller, im Resultat aber genauso langlebig und robust. Der HD 20/15-4 Cage Plus: ein besonderes Gerät für besondere Anforderungen.