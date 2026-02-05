Qualität, Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit: Der HDS 6/15 C ist ein kraftvoller 1-phasiger Heißwasser-Hochdruckreiniger der Kompaktklasse mit luftgekühltem Motor, sparsamer eco!efficiency-Stufe und intuitiver 1-Knopf-Bedienung. Eine robuste Axialpumpe mit 3 Keramikkolben baut den nötigen Druck auf. Die EASY!Force Advanced-Hochdruckpistole mit patentierter Düsentechnologie und einem über 1 Meter langen Stahlrohr sowie EASY!Lock-Schnellverschlüsse machen die Arbeit ergonomisch. Das Softdämpfungssystem SDS mindert Schwingungen für ermüdungsfreies Arbeiten. Die Heißwassertechnik bricht selbst Schmierstoffe effektiv auf und reduziert den Einsatz von Reinigungsmitteln, die aus einem 15,5-Liter-Tank präzise dosiert werden. Druck und Wasserdurchfluss können je nach Aufgabe angepasst werden. Der wartungsfreundliche HDS 6/15 C ist konzipiert für den täglichen Einsatz unter harten Bedingungen. Die Möglichkeit zur Entkalkung, ein Wasserfilter und ein Sicherheitsventil schonen die Technik. Ein robustes Chassis schützt vor Stößen, große Räder und eine Lenkrolle bieten hohe Mobilität. Für mitgeführtes Zubehör gibt es Aufbewahrungsmöglichkeiten.