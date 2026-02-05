Leistungsstarker 3-phasiger Heißwasser-Hochdruckreiniger der Kompaktklasse: der HDS 7/16 C mit kraftvollem luftgekühlten Motor mit eco!efficiency-Stufe. Eine robuste Axialpumpe mit 3 Keramikkolben baut großen Druck auf. Die EASY!Force Advanced-Hochdruckpistole mit patentierter Düsentechnologie sowie EASY!Lock-Schnellverschlüsse machen die Arbeit ergonomisch. Das Softdämpfungssystem SDS mindert Schwingungen. Die Heißwassertechnik bricht selbst Schmierstoffe effektiv auf und reduziert den Einsatz von Reinigungsmitteln, die aus einem 15,5-Liter-Tank präzise dosiert werden. Druck und Wasserdurchfluss können je nach Aufgabe angepasst werden. Der wartungsfreundliche HDS 7/16 C ist konzipiert für den täglichen Einsatz unter harten Bedingungen. Die Möglichkeit zur Entkalkung, ein Wasserfilter und ein Sicherheitsventil schonen die Technik. Ein robustes Chassis schützt vor Stößen, große Räder und eine Lenkrolle bieten hohe Mobilität. Für mitgeführtes Zubehör gibt es integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten.