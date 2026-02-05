Mit einem Druck von 210 Bar und einer Fördermenge von 1000 l/h ist diese stationäre Heißwasser-HDS-Maschine mit Gasbrenner ideal für den Dauereinsatz im industriellen Bereich und in der Landwirtschaft. Mit robuster Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf sowie langlebigem Gehäuse und Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Pumpe wird durch einen großen Wasserfilter geschützt. Der Hochdruckreiniger umfasst einen integrierten Wasservorlagebehälter mit Entkalkungsschutz und Leermeldeanzeige sowie einen 4-poligen, langsam laufenden E-Motor mit Wasserkühlung. Das Reinigungsmittel wird über ein Dosierventil angesaugt, und der Leerstand wird angezeigt. Mithilfe des Drehschalters gestaltet sich die Bedienung des Geräts ausgesprochen einfach. Auch die Installation und die Wartung sind benutzerfreundlich ausgelegt, und durch die elektronische Überwachung ist eine hohe Betriebssicherheit gewährleistet. Die Maschine wird ohne Zubehör ausgeliefert, dieses kann individuell an jeder Arbeitsstelle (Entnahmestelle) ausgewählt werden. Optional verfügbar: Manometer, Stundenzähler, Ansaugung für zweites Reinigungsmittel, automatische Druckentlastung, verschiedenste Fernbedienungen.