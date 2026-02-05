HDS-E 8/16-4 M 12 kW

Eine neuartige Boilerisolierung senkt bei unserem Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS E 8/16-4 M den Stromverbrauch des elektrisch beheizten Geräts (12 kW) im Stand-by-Betrieb um 40 Prozent.

Fett- und ölhaltigen Verschmutzungen begegnet man am wirkungsvollsten mit hohen Temperaturen. Der Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS E 8/16-4 M bietet eine maximale Arbeitstemperatur von 85 °C und ist damit für solche Aufgaben bestens gerüstet, wobei dank Servo Control und integrierter Schnellheizkammer 45 °C sogar auf Dauer gehalten werden können. Auch die neue EASY!Force-Hochdruckpistole sowie die EASY!Lock-Schnellverschlüsse zählen zu den innovativen Ausstattungsmerkmalen des elektrisch beheizten Geräts: Während die EASY!Force-Hochdruckpistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, ermöglichen die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Darüber hinaus glänzt der HDS E 8/16-4 M mit hervorragender Energieeffizienz. Dafür sorgen unter anderem die hochwertige neue Isolierung des Boilers, die den Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb um 40 Prozent senkt, sowie die patentierte eco!efficiency-Stufe, die das Gerät automatisch im sparsamen 60 °C-Betrieb arbeiten lässt.

Merkmale und Vorteile
Besonders energieeffizient, für hohe Kosteneinsparung
  • Durch hoch isolierenden Dämmstoff bis zu 40 Prozent Energieersparnis im Stand-by-Modus.
  • Einzigartiger eco!efficiency-Modus.
Besonders hohe Arbeitstemperatur
  • Großer Wasserspeicher (max. 85 °C).
  • Bis zu 30 °C im Dauerbetrieb.
Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
  • Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
  • EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.
Servo Control
  • Für eine deutlich erhöhte Wassertemperatur am Zubehör.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 3
Spannung (V) 400
Frequenz (Hz) 50
Fördermenge (l/h) 300 - 760
Arbeitsdruck (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C) min. 30 - max. 85
Anschlussleistung (kW) 17,5
Anschlusskabel (m) 5
Heizleistung (kW) 12
Gewicht (mit Zubehör) (kg) 119,7
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 130,7
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1330 x 750 x 1060

Lieferumfang

  • Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
  • Länge HD-Schlauch: 10 m
  • Spezifikation HD-Schlauch: DN 6, 250 bar
  • Strahlrohr: 1050 mm
  • Powerdüse

Ausstattung

  • Abgasfreie Elektroheizung
  • Bedienleiste mit Leuchtanzeige
  • Druckabschaltung
  • 2 Reinigungsmitteltanks
  • Servo Control
Hochdruckreiniger HDS-E 8/16-4 M 12 kW
Anwendungsgebiete
  • Elektrisch beheizter Heißwasser-Hochdruckreiniger für den abgasfreien Betrieb in Innenbereichen
Zubehör
Reinigungsmittel
HDS-E 8/16-4 M 12 kW Ersatzteile

