Fett- und ölhaltigen Verschmutzungen begegnet man am wirkungsvollsten mit hohen Temperaturen. Der Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS E 8/16-4 M bietet eine maximale Arbeitstemperatur von 85 °C und ist damit für solche Aufgaben bestens gerüstet, wobei dank Servo Control und integrierter Schnellheizkammer 45 °C sogar auf Dauer gehalten werden können. Auch die neue EASY!Force-Hochdruckpistole sowie die EASY!Lock-Schnellverschlüsse zählen zu den innovativen Ausstattungsmerkmalen des elektrisch beheizten Geräts: Während die EASY!Force-Hochdruckpistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, ermöglichen die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Darüber hinaus glänzt der HDS E 8/16-4 M mit hervorragender Energieeffizienz. Dafür sorgen unter anderem die hochwertige neue Isolierung des Boilers, die den Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb um 40 Prozent senkt, sowie die patentierte eco!efficiency-Stufe, die das Gerät automatisch im sparsamen 60 °C-Betrieb arbeiten lässt.