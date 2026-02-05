HD 4/11 C Bp Pack Plus
Erster akkubetriebener Profi-Hochdruckreiniger HD 4/11 C Battery. Für mobile Einsätze, wie z. B. im Kommunalbereich oder im Landschaftsbau. Inklusive 2 36-Volt-Lithium-Ionen-Batterien.
Unser HD 4/11 C Bp Battery ist mit 2 extrem leistungsstarken 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus ausgerüstet und damit der erste akkubetriebene Hochdruckreiniger von Kärcher, der auf Profiniveau arbeitet. Die Akkus unserer 36-Volt-Akku-Plattform garantieren eine hervorragende Reinigungsleistung, lange Einsatzzeiten und sind kompatibel mit anderen Geräten aus der gleichen Reihe. Der HD 4/11 C Bp ist ideal überall dort geeignet, wo externe Stromquellen nicht zur Verfügung stehen, wie es bei kommunalen Aufgaben, im Landschaftsbau oder im Arbeitsbereich von Hausmeistern häufig vorkommt. Ebenfalls von Vorteil: Der hochmobile Hochdruckreiniger ist sowohl für den stehenden als auch für den liegenden Betrieb geeignet. Darüber hinaus überzeugt er mit hochwertigen Komponenten wie einem Messing-Zylinderkopf, automatischer Druckentlastung, der EASY!Force-Hochdruckpistole, den EASY!Lock-Schnellverschlüssen und einer raffinierten Zubehöraufbewahrung. Bei leichteren Verschmutzungen bietet sich die Zuschaltung der eco!efficiency-Stufe an, um die Reinigungsleistung zu reduzieren und so die Akkulaufzeit auf bis zu 34 Minuten zu verlängern.
Merkmale und Vorteile
36-Volt-Akku-PlattformHohe Reinigungsleistung und lange Laufzeiten. Kompatible Akkus über mehrere Geräteklassen hinweg. Zeitsparendes Schnellladegerät.
Sparsame und wirtschaftliche eco!efficiency-StufeSpart Energie und verlängert die Laufzeit des Akkus. Reduzierte Reinigungsleistung für leichtere Verschmutzungen.
QualitätDie automatische Druckentlastung schützt die Komponenten und verlängert die Lebensdauer. Hochwertiger Messing-Zylinderkopf. Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser.
Mobilität
- Der integrierte Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglicht leichtes Verladen und einen bequemen Transport.
- Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel.
- Stehender und liegender Betrieb möglich.
Höchstmögliche Flexibilität.
- Autarke Hochdruckreinigung unabhängig von externen Stromquellen.
- Kürzere Rüstzeiten, da die Verlegung von Stromkabeln entfällt.
- Unter Zuhilfenahme eines Ansaugschlauchs für externe Wasserquellen ist auch ein komplett autarkes Arbeiten möglich.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akkuplattform
|36-V-Akkuplattform
|Fördermenge (l/h)
|320 - 400
|Zulauftemperatur (°C)
|60
|Arbeitsdruck (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Max. Druck (bar/MPa)
|150 / 15
|Anschlussleistung (kW)
|1,6
|Wasserzulauf
|3/4″
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|36
|Kapazität (Ah)
|7,5
|Anzahl benötigter Akkus (Stück)
|2
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|30 (7,5 Ah)
|Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Ladestrom (A)
|6
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kabellänge Ladegerät (m)
|1,2
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|26,9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|31,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|380 x 370 x 930
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät inbegriffen
- Akku: 36 V / 7,5 Ah Battery Power+-Akku (2 Stück)
- Handspritzpistole: EASY!Force
- Länge HD-Schlauch: 10 m
- Strahlrohr: 840 mm
- Dreckfräser
- Wasseransaugschlauch
Ausstattung
- Ladegerät: 36 V Battery Power+-Schnellladegerät (2 Stück)
- Druckabschaltung
Anwendungsgebiete
- Zur autarken, mobilen Hochdruckreinigung z. B. für Hausmeister, im Landschaftsbau oder im Kommunalbereich.
