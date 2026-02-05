Unser HD 4/11 C Bp Battery ist mit 2 extrem leistungsstarken 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus ausgerüstet und damit der erste akkubetriebene Hochdruckreiniger von Kärcher, der auf Profiniveau arbeitet. Die Akkus unserer 36-Volt-Akku-Plattform garantieren eine hervorragende Reinigungsleistung, lange Einsatzzeiten und sind kompatibel mit anderen Geräten aus der gleichen Reihe. Der HD 4/11 C Bp ist ideal überall dort geeignet, wo externe Stromquellen nicht zur Verfügung stehen, wie es bei kommunalen Aufgaben, im Landschaftsbau oder im Arbeitsbereich von Hausmeistern häufig vorkommt. Ebenfalls von Vorteil: Der hochmobile Hochdruckreiniger ist sowohl für den stehenden als auch für den liegenden Betrieb geeignet. Darüber hinaus überzeugt er mit hochwertigen Komponenten wie einem Messing-Zylinderkopf, automatischer Druckentlastung, der EASY!Force-Hochdruckpistole, den EASY!Lock-Schnellverschlüssen und einer raffinierten Zubehöraufbewahrung. Bei leichteren Verschmutzungen bietet sich die Zuschaltung der eco!efficiency-Stufe an, um die Reinigungsleistung zu reduzieren und so die Akkulaufzeit auf bis zu 34 Minuten zu verlängern.