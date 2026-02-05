HD 4/11 C Bp Pack Plus

Erster akkubetriebener Profi-Hochdruckreiniger HD 4/11 C Battery. Für mobile Einsätze, wie z. B. im Kommunalbereich oder im Landschaftsbau. Inklusive 2 36-Volt-Lithium-Ionen-Batterien.

Unser HD 4/11 C Bp Battery ist mit 2 extrem leistungsstarken 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus ausgerüstet und damit der erste akkubetriebene Hochdruckreiniger von Kärcher, der auf Profiniveau arbeitet. Die Akkus unserer 36-Volt-Akku-Plattform garantieren eine hervorragende Reinigungsleistung, lange Einsatzzeiten und sind kompatibel mit anderen Geräten aus der gleichen Reihe. Der HD 4/11 C Bp ist ideal überall dort geeignet, wo externe Stromquellen nicht zur Verfügung stehen, wie es bei kommunalen Aufgaben, im Landschaftsbau oder im Arbeitsbereich von Hausmeistern häufig vorkommt. Ebenfalls von Vorteil: Der hochmobile Hochdruckreiniger ist sowohl für den stehenden als auch für den liegenden Betrieb geeignet. Darüber hinaus überzeugt er mit hochwertigen Komponenten wie einem Messing-Zylinderkopf, automatischer Druckentlastung, der EASY!Force-Hochdruckpistole, den EASY!Lock-Schnellverschlüssen und einer raffinierten Zubehöraufbewahrung. Bei leichteren Verschmutzungen bietet sich die Zuschaltung der eco!efficiency-Stufe an, um die Reinigungsleistung zu reduzieren und so die Akkulaufzeit auf bis zu 34 Minuten zu verlängern.

Merkmale und Vorteile
Hochdruckreiniger HD 4/11 C Bp Pack Plus: 36-Volt-Akku-Plattform
36-Volt-Akku-Plattform
Hohe Reinigungsleistung und lange Laufzeiten. Kompatible Akkus über mehrere Geräteklassen hinweg. Zeitsparendes Schnellladegerät.
Hochdruckreiniger HD 4/11 C Bp Pack Plus: Sparsame und wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
Sparsame und wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
Spart Energie und verlängert die Laufzeit des Akkus. Reduzierte Reinigungsleistung für leichtere Verschmutzungen.
Hochdruckreiniger HD 4/11 C Bp Pack Plus: Qualität
Qualität
Die automatische Druckentlastung schützt die Komponenten und verlängert die Lebensdauer. Hochwertiger Messing-Zylinderkopf. Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser.
Mobilität
  • Der integrierte Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglicht leichtes Verladen und einen bequemen Transport.
  • Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel.
  • Stehender und liegender Betrieb möglich.
Höchstmögliche Flexibilität.
  • Autarke Hochdruckreinigung unabhängig von externen Stromquellen.
  • Kürzere Rüstzeiten, da die Verlegung von Stromkabeln entfällt.
  • Unter Zuhilfenahme eines Ansaugschlauchs für externe Wasserquellen ist auch ein komplett autarkes Arbeiten möglich.
Spezifikationen

Technische Daten

Akkuplattform 36-V-Akkuplattform
Fördermenge (l/h) 320 - 400
Zulauftemperatur (°C) 60
Arbeitsdruck (bar/MPa) 70 - 110 / 7 - 11
Max. Druck (bar/MPa) 150 / 15
Anschlussleistung (kW) 1,6
Wasserzulauf 3/4″
Akkutyp Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V) 36
Kapazität (Ah) 7,5
Anzahl benötigter Akkus (Stück) 2
Laufzeit je Akkuladung (min) 30 (7,5 Ah)
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min) 58 / 81
Ladestrom (A) 6
Netzanschluss Ladegerät (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kabellänge Ladegerät (m) 1,2
Farbe Anthrazit
Gewicht (mit Zubehör) (kg) 26,9
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 31,2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 380 x 370 x 930

Lieferumfang

  • Variante: Akku und Ladegerät inbegriffen
  • Akku: 36 V / 7,5 Ah Battery Power+-Akku (2 Stück)
  • Handspritzpistole: EASY!Force
  • Länge HD-Schlauch: 10 m
  • Strahlrohr: 840 mm
  • Dreckfräser
  • Wasseransaugschlauch

Ausstattung

  • Ladegerät: 36 V Battery Power+-Schnellladegerät (2 Stück)
  • Druckabschaltung
Anwendungsgebiete
  • Zur autarken, mobilen Hochdruckreinigung z. B. für Hausmeister, im Landschaftsbau oder im Kommunalbereich.
