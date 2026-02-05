HD 10/25-4 SXA Plus

Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/25-4 SXA Plus aus besten Materialien für maximale Leistung. Mit Assistenzsystemen, automatischer Schlauchtrommel und Vibrasoft-Rotordüse.

Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/25-4 SXA Plus ist für höchste Ansprüche an Qualität und Ergonomie geschaffen. Die EASY!Force Advanced-Hochdruckpistole reduziert die Haltekraft auf null. Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar. So kann durch Druckreduktion auf empfindliche Untergründe reagiert werden – ohne Düsenwechsel und Einstellung am Gerät. Die Vibrasoft-Rotordüse dämpft Geräusche und Vibrationen. Assistenzsysteme und LED-Statusanzeige geben Orientierung. Das Superklassegerät besticht durch ausgezeichnete Verarbeitung und beste Materialien. Im Kern sitzt eine robuste Taumelscheibenpumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf. Der langsam laufende 4-polige Motor mit Wasser- und Luftkühlung ist langlebig und leistungsstark. Integrierte Aluminium-Rahmenträger bilden ein leichtes Chassis, geeignet zur Kranverladung. Die stehende Bauweise mit vertikaler Motor-Pumpen-Einheit sorgt für ein kompaktes Design und Mobilität. Zudem sind ein Ultra Guard HD-Schlauch mit Beschichtung aus Teflon® und reichlich Zubehörverwahrung verbaut, sowie eine automatische Schlauchtrommel zum Auf- und Abrollen bis zu 45° - sogar unter Druck.

Merkmale und Vorteile
Automatische Schlauchtrommel
Automatische Schlauchtrommel
Automatisches Auf- und Abrollen bis zu einem Winkel von 45°, selbst unter Druck. Kratzfester und glatter Ultra Guard HD-Schlauch mit Teflon® Beschichtung. Bis zu 50 % reduzierte Rüstzeiten.
Kompaktes Upright-Designkonzept durch stehende Bauweise mit vertikal verbauter Motor- und Pumpeneinheit
Kompaktes Upright-Designkonzept durch stehende Bauweise mit vertikal verbauter Motor- und Pumpeneinheit
Geringe Standfläche und platzsparende Außenmaße. Leicht zu manövrieren und zu transportieren. Maximale Stabilität sorgt für einen sicheren Stand des Geräts.
Hochdruckreiniger HD 10/25-4 SXA Plus: Langsam laufender 4-poliger Motor mit Wasser- und Luftkühlung, robuste Pumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf
Langsam laufender 4-poliger Motor mit Wasser- und Luftkühlung, robuste Pumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf
Lange Standzeiten bei geringen Wartungskosten. Hohe Leistung bei hoher Effizienz. Mit Ansaugfunktion und bis zu 60 °C Wassertemperatur.
Ergonomischer Vibrasoft-Dreckfräser
  • Reduziert Vibrationen um bis zu 30 %.
  • Reduziert Lautstärke und Geräuschpegel.
  • Ermöglicht kraftsparendes und längeres Arbeiten mit der Rotordüse.
Durchdachtes Servicekonzept ermöglicht schnelle Einsätze direkt vor Ort
  • Schwenkbarer Pumpenkopf.
  • Praktische Ölfüllstandsanzeige und in das Chassis integrierter Ölablasskanal.
  • Modulares Bauteilkonzept, bestehend aus Pumpe, Motor und Schaltschrank.
Assistenzsysteme und LED-Statusanzeige
  • Integrierte Elektronik zur Geräteüberwachung.
  • Automatische Abschaltung bei Über- oder Unterspannung.
  • Abschaltung bei Leckage oder Phasenausfall.
Umfangreiches Zubehör mit EASY!Lock
  • Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar.
  • EASY!Force Advanced für ermüdungsfreies Arbeiten ohne Haltekräfte.
  • Rotierbare 1050-mm-Edelstahllanze.
Umfangreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör direkt am Gerät
  • Kängurutasche.
  • Einstellbare Haken, z. B. als 2. Lanzenablage oder für Elektrokabel.
  • Aufbewahrung für Hochdruckschlauch.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 3
Spannung (V) 376 / 424
Frequenz (Hz) 50
Fördermenge (l/h) 500 - 1000
Zulauftemperatur (°C) 60
Arbeitsdruck (bar) 80 - 250
Max. Druck (bar) 280
Anschlussleistung (kW) 8,8
Anschlusskabel (m) 5
Düsengröße 047
Wasserzulauf 1″
Farbe Anthrazit
Gewicht (mit Zubehör) (kg) 81,9
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 90,2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 607 x 518 x 1063

Lieferumfang

  • Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
  • Länge HD-Schlauch: 20 m
  • Typ HD-Schlauch: Ultra Guard
  • Spezifikation HD-Schlauch: DN 8, 315 bar
  • Strahlrohr: 1050 mm
  • Powerdüse
  • Dreckfräser
  • Servo Control

Ausstattung

  • 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung
  • 3-Kolben-Axial-Pumpe: Mit Edelstahlkolben
  • Druckabschaltung
  • Integrierter Wasserfeinfilter
  • Motor-Schutz-Elektronik mit LED-Anzeige
  • Ölstandschauglas
  • Wassereingang aus Messing
Videos
Anwendungsgebiete
  • Reinigung von Traktoren, Maschinen und Anbaugeräten in der Landwirtschaft
  • Reinigung von Maschinen und Equipment auf der Baustelle, wie bspw. Betonmischer, Gerüst, Radlader, Bagger oder Betonpumpe
  • Reinigung von Produktionsmaschinen in der Industrie, wie bspw. in Lackieranlagen, in der Lebensmittelproduktion oder Fertigungsindustrie
  • Reinigung von Fahrzeugen und Transportmitteln wie Lkws, Schiffe, Flugzeuge oder Busse
  • Reinigung von kommunalen Bereichen wie öffentliche Plätze, Einfahrten, Brunnen oder Parkflächen
Zubehör
Reinigungsmittel
HD 10/25-4 SXA Plus Ersatzteile

