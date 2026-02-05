Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/25-4 SXA Plus ist für höchste Ansprüche an Qualität und Ergonomie geschaffen. Die EASY!Force Advanced-Hochdruckpistole reduziert die Haltekraft auf null. Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar. So kann durch Druckreduktion auf empfindliche Untergründe reagiert werden – ohne Düsenwechsel und Einstellung am Gerät. Die Vibrasoft-Rotordüse dämpft Geräusche und Vibrationen. Assistenzsysteme und LED-Statusanzeige geben Orientierung. Das Superklassegerät besticht durch ausgezeichnete Verarbeitung und beste Materialien. Im Kern sitzt eine robuste Taumelscheibenpumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf. Der langsam laufende 4-polige Motor mit Wasser- und Luftkühlung ist langlebig und leistungsstark. Integrierte Aluminium-Rahmenträger bilden ein leichtes Chassis, geeignet zur Kranverladung. Die stehende Bauweise mit vertikaler Motor-Pumpen-Einheit sorgt für ein kompaktes Design und Mobilität. Zudem sind ein Ultra Guard HD-Schlauch mit Beschichtung aus Teflon® und reichlich Zubehörverwahrung verbaut, sowie eine automatische Schlauchtrommel zum Auf- und Abrollen bis zu 45° - sogar unter Druck.