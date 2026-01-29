HD 10/25-4 S Plus
Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/25-4 S Plus punktet durch starke Leistung und Qualität. Dank Assistenzsystemen und Vibrasoft-Rotordüse bestens für ergonomisches Arbeiten geeignet.
Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/25-4 S Plus ist ideal für ergonomisches und anwenderfreundliches Arbeiten geeignet. Mithilfe der Kärcher EASY!Force Advanced-Pistole lässt er sich ohne Haltekräfte komfortabel bedienen. Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar. Die Druckreduktion ermöglicht eine schnelle Reaktion auf empfindliche Untergründe – ohne Düsenwechsel. Zusätzlich reduziert die Vibrasoft-Rotordüse Vibrationen am Strahlrohr erheblich. Assistenzsysteme und eine LED-Statusanzeige erleichtern die Bedienbarkeit. Ausgewählte Materialien sorgen für höchste Qualität im Inneren des Superklasse-Geräts. Eine robuste Taumelscheibenpumpe mit Edelstahlkolben und einem Zylinderkopf aus Messing arbeiten neben einem langsam laufenden 4-poligen Motor mit Wasser- und Luftkühlung. Integrierte Rahmenträger aus Aluminium bilden ein leichtes, robustes Chassis mit der Möglichkeit zur Kranverladung. Für ein kompaktes und mobiles Design werden Motor- und Pumpeneinheit nach dem Uprightkonzept vertikal verbaut. Ergänzt wird die Maschine durch weitere Möglichkeiten der Zubehöraufbewahrung in Form einer Kängurutasche und einstellbaren Haken.
Merkmale und Vorteile
Kompaktes Upright-Designkonzept durch stehende Bauweise mit vertikal verbauter Motor- und PumpeneinheitGeringe Standfläche und platzsparende Außenmaße. Leicht zu manövrieren und zu transportieren. Maximale Stabilität sorgt für einen sicheren Stand des Geräts.
Langsam laufender 4-poliger Motor mit Wasser- und Luftkühlung, robuste Pumpe mit Edelstahlkolben und Messing-ZylinderkopfLange Standzeiten bei geringen Wartungskosten. Hohe Leistung bei hoher Effizienz. Mit Ansaugfunktion und bis zu 60 °C Wassertemperatur.
Ergonomischer Vibrasoft-DreckfräserReduziert Vibrationen um bis zu 30 %. Reduziert Lautstärke und Geräuschpegel. Ermöglicht kraftsparendes und längeres Arbeiten mit der Rotordüse.
Assistenzsysteme und LED-Statusanzeige
- Integrierte Elektronik zur Geräteüberwachung.
- Abschaltung bei Über-/Unterspannung.
- Abschaltung bei Leckage oder Phasenausfall.
Durchdachtes Servicekonzept ermöglicht schnelle Einsätze direkt vor Ort
- Schwenkbarer Pumpenkopf.
- Praktische Ölfüllstandsanzeige und in das Chassis integrierter Ölablasskanal.
- Modulares Bauteilkonzept, bestehend aus Pumpe, Motor und Schaltschrank.
Umfangreiches Zubehör mit EASY!Lock
- Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar.
- EASY!Force Advanced für ermüdungsfreies Arbeiten ohne Haltekräfte.
- Rotierbare 1050-mm-Edelstahllanze.
Umfangreiches Angebot an Zubehören und Anbausätzen
- Kängurutasche.
- Einstellbare Haken, z. B. als 2. Lanzenablage oder für Elektrokabel.
- Aufbewahrung für Hochdruckschlauch.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|376 / 424
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|500 - 1000
|Zulauftemperatur (°C)
|60
|Arbeitsdruck (bar)
|80 - 250
|Max. Druck (bar/MPa)
|280 / 2,8
|Anschlussleistung (kW)
|8,8
|Anschlusskabel (m)
|5
|Düsengröße
|047
|Wasserzulauf
|1″
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|70,3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|78,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Lieferumfang
- Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
- Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage
- Länge HD-Schlauch: 10 m
- Typ HD-Schlauch: Premium-Qualität
- Spezifikation HD-Schlauch: DN 8, 315 bar
- Strahlrohr: 1050 mm
- Powerdüse
- Dreckfräser
- Servo Control
Ausstattung
- 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung
- 3-Kolben-Axial-Pumpe: Mit Edelstahlkolben
- Druckabschaltung
- Integrierter Wasserfeinfilter
- Ölstandschauglas
- Wassereingang aus Messing
Videos
Anwendungsgebiete
- Reinigung von Traktoren, Maschinen und Anbaugeräten in der Landwirtschaft
- Reinigung von Maschinen und Equipment auf der Baustelle, wie bspw. Betonmischer, Gerüst, Radlader, Bagger oder Betonpumpe
- Reinigung von Produktionsmaschinen in der Industrie, wie bspw. in Lackieranlagen, in der Lebensmittelproduktion oder Fertigungsindustrie
- Reinigung von Fahrzeugen und Transportmitteln wie Lkws, Schiffe, Flugzeuge oder Busse
- Reinigung von kommunalen Bereichen wie öffentliche Plätze, Einfahrten, Brunnen oder Parkflächen
Zubehör
Reinigungsmittel
HD 10/25-4 S Plus Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.