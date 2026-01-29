HD 10/25-4 S Plus

Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/25-4 S Plus punktet durch starke Leistung und Qualität. Dank Assistenzsystemen und Vibrasoft-Rotordüse bestens für ergonomisches Arbeiten geeignet.

Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/25-4 S Plus ist ideal für ergonomisches und anwenderfreundliches Arbeiten geeignet. Mithilfe der Kärcher EASY!Force Advanced-Pistole lässt er sich ohne Haltekräfte komfortabel bedienen. Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar. Die Druckreduktion ermöglicht eine schnelle Reaktion auf empfindliche Untergründe – ohne Düsenwechsel. Zusätzlich reduziert die Vibrasoft-Rotordüse Vibrationen am Strahlrohr erheblich. Assistenzsysteme und eine LED-Statusanzeige erleichtern die Bedienbarkeit. Ausgewählte Materialien sorgen für höchste Qualität im Inneren des Superklasse-Geräts. Eine robuste Taumelscheibenpumpe mit Edelstahlkolben und einem Zylinderkopf aus Messing arbeiten neben einem langsam laufenden 4-poligen Motor mit Wasser- und Luftkühlung. Integrierte Rahmenträger aus Aluminium bilden ein leichtes, robustes Chassis mit der Möglichkeit zur Kranverladung. Für ein kompaktes und mobiles Design werden Motor- und Pumpeneinheit nach dem Uprightkonzept vertikal verbaut. Ergänzt wird die Maschine durch weitere Möglichkeiten der Zubehöraufbewahrung in Form einer Kängurutasche und einstellbaren Haken.

Merkmale und Vorteile
Hochdruckreiniger HD 10/25-4 S Plus: Kompaktes Upright-Designkonzept durch stehende Bauweise mit vertikal verbauter Motor- und Pumpeneinheit
Geringe Standfläche und platzsparende Außenmaße. Leicht zu manövrieren und zu transportieren. Maximale Stabilität sorgt für einen sicheren Stand des Geräts.
Hochdruckreiniger HD 10/25-4 S Plus: Langsam laufender 4-poliger Motor mit Wasser- und Luftkühlung, robuste Pumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf
Lange Standzeiten bei geringen Wartungskosten. Hohe Leistung bei hoher Effizienz. Mit Ansaugfunktion und bis zu 60 °C Wassertemperatur.
Hochdruckreiniger HD 10/25-4 S Plus: Ergonomischer Vibrasoft-Dreckfräser
Reduziert Vibrationen um bis zu 30 %. Reduziert Lautstärke und Geräuschpegel. Ermöglicht kraftsparendes und längeres Arbeiten mit der Rotordüse.
Assistenzsysteme und LED-Statusanzeige
  • Integrierte Elektronik zur Geräteüberwachung.
  • Abschaltung bei Über-/Unterspannung.
  • Abschaltung bei Leckage oder Phasenausfall.
Durchdachtes Servicekonzept ermöglicht schnelle Einsätze direkt vor Ort
  • Schwenkbarer Pumpenkopf.
  • Praktische Ölfüllstandsanzeige und in das Chassis integrierter Ölablasskanal.
  • Modulares Bauteilkonzept, bestehend aus Pumpe, Motor und Schaltschrank.
Umfangreiches Zubehör mit EASY!Lock
  • Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar.
  • EASY!Force Advanced für ermüdungsfreies Arbeiten ohne Haltekräfte.
  • Rotierbare 1050-mm-Edelstahllanze.
Umfangreiches Angebot an Zubehören und Anbausätzen
  • Kängurutasche.
  • Einstellbare Haken, z. B. als 2. Lanzenablage oder für Elektrokabel.
  • Aufbewahrung für Hochdruckschlauch.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 3
Spannung (V) 376 / 424
Frequenz (Hz) 50
Fördermenge (l/h) 500 - 1000
Zulauftemperatur (°C) 60
Arbeitsdruck (bar) 80 - 250
Max. Druck (bar/MPa) 280 / 2,8
Anschlussleistung (kW) 8,8
Anschlusskabel (m) 5
Düsengröße 047
Wasserzulauf 1″
Farbe Anthrazit
Gewicht (mit Zubehör) (kg) 70,3
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 78,6
Abmessungen (L × B × H) (mm) 607 x 518 x 1063

Lieferumfang

  • Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
  • Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage
  • Länge HD-Schlauch: 10 m
  • Typ HD-Schlauch: Premium-Qualität
  • Spezifikation HD-Schlauch: DN 8, 315 bar
  • Strahlrohr: 1050 mm
  • Powerdüse
  • Dreckfräser
  • Servo Control

Ausstattung

  • 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung
  • 3-Kolben-Axial-Pumpe: Mit Edelstahlkolben
  • Druckabschaltung
  • Integrierter Wasserfeinfilter
  • Ölstandschauglas
  • Wassereingang aus Messing
Videos
Anwendungsgebiete
  • Reinigung von Traktoren, Maschinen und Anbaugeräten in der Landwirtschaft
  • Reinigung von Maschinen und Equipment auf der Baustelle, wie bspw. Betonmischer, Gerüst, Radlader, Bagger oder Betonpumpe
  • Reinigung von Produktionsmaschinen in der Industrie, wie bspw. in Lackieranlagen, in der Lebensmittelproduktion oder Fertigungsindustrie
  • Reinigung von Fahrzeugen und Transportmitteln wie Lkws, Schiffe, Flugzeuge oder Busse
  • Reinigung von kommunalen Bereichen wie öffentliche Plätze, Einfahrten, Brunnen oder Parkflächen
Zubehör
Reinigungsmittel
HD 10/25-4 S Plus Ersatzteile

KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE

Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.

HOME & GARDEN GERÄTE

  • Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.

PROFESSIONAL GERÄTE

  • Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
  • Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
  • Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen. 