Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/25-4 S Plus ist ideal für ergonomisches und anwenderfreundliches Arbeiten geeignet. Mithilfe der Kärcher EASY!Force Advanced-Pistole lässt er sich ohne Haltekräfte komfortabel bedienen. Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar. Die Druckreduktion ermöglicht eine schnelle Reaktion auf empfindliche Untergründe – ohne Düsenwechsel. Zusätzlich reduziert die Vibrasoft-Rotordüse Vibrationen am Strahlrohr erheblich. Assistenzsysteme und eine LED-Statusanzeige erleichtern die Bedienbarkeit. Ausgewählte Materialien sorgen für höchste Qualität im Inneren des Superklasse-Geräts. Eine robuste Taumelscheibenpumpe mit Edelstahlkolben und einem Zylinderkopf aus Messing arbeiten neben einem langsam laufenden 4-poligen Motor mit Wasser- und Luftkühlung. Integrierte Rahmenträger aus Aluminium bilden ein leichtes, robustes Chassis mit der Möglichkeit zur Kranverladung. Für ein kompaktes und mobiles Design werden Motor- und Pumpeneinheit nach dem Uprightkonzept vertikal verbaut. Ergänzt wird die Maschine durch weitere Möglichkeiten der Zubehöraufbewahrung in Form einer Kängurutasche und einstellbaren Haken.