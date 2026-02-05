HDS 1000 De
Die wegweisende EASY!Force-Hochdruckpistole gehört zur serienmäßigen Ausstattung des beheizten Hochdruckreinigers HDS 1000 De. Stabiler Rahmen ausgelegt für Kran- oder Gabelstaplerverladung.
Dank seiner üppigen Ausstattung, dem leistungsstarken Dieselmotor von Yanmar und dem stabilen Rohrrahmen überzeugt unser beheizter Hochdruckreiniger HDS 1000 De auch dort, wo andere Geräte kapitulieren müssen. Hochwertige Komponenten – so ist die Hochdruckpumpe mit einem Zylinderkopf aus Messing, Edelstahlventilen und Chrom-Nickel-beschichteten Edelstahlkolben ausgestattet – sichern außergewöhnlich hohe Standzeiten auch bei härtestem Dauereinsatz. Unsere neue EASY!Force-Hochdruckpistole, die die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten, während mit unseren patentierten EASY!Lock-Schnellverschlüssen das Auf- und Abrüsten fix von der Hand geht: im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schneller, im Resultat aber genauso langlebig und robust. Die umfassende Sicherheitsausstattung mit Schwimmerbehälter mit integriertem Verkalkungsschutz (DGT), der eine Trennung vom Trinkwassernetz sichert, diversen Sicherheitsventilen, Öl-, Wasser- und Brennstoffmangelsicherung, garantieren jederzeit die Verfügbarkeit des Geräts. Ein robuster Rahmen schützt die Komponenten und erleichtert den Transport.
Merkmale und Vorteile
Herausragender BedienkomfortAutomatische Brennerabschaltung bei Wassermangel und Überhitzung. Die ergonomische Handspritzpistole reduziert die Halte- und Abzugskräfte.
Maximale LeistungsfähigkeitHochleistungsbrenner mit stehender Heizschlange und verpuffungsfreier Dauerzündung. Zur Entfernung von hartnäckigsten Verkrustungen. Zwei integrierte Diesel- und Benzintanks ermöglichen lange Laufzeiten.
Sparsamer, dieselbetriebener VerbrennungsmotorEntspricht den Vorgaben der Abgasnorm EU STAGE V. Elektrostart zum einfachen Einschalten ohne Kraftaufwand.
Anwenderfreundliche Bedienung
- Die Drehzahl wird im Stand-by-Betrieb automatisch abgeregelt. Das schont den Motor und spart gleichzeitig Energie.
- Kranverladung möglich dank des stabilen Stahlrohrrahmens.
Spezifikationen
Technische Daten
|Fördermenge (l/h)
|450 - 900
|Arbeitsdruck (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 98
|Verbrauch Heizöl Volllast (kg/h)
|5,6
|Düsengröße
|048
|Brennstofftank (l)
|34
|Brennstoffe
|Heizöl / Diesel
|Antriebsart
|Diesel
|Motorenhersteller
|Yanmar
|Motortyp
|L 100 V
|Anzahl gleichzeitiger Anwender
|1
|Mobilität
|Stationär
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|188,3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|194,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1100 x 750 x 785
Lieferumfang
- Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
- Powerdüse
- Servo Control
Ausstattung
- Länge HD-Schlauch: 15 m
- Typ HD-Schlauch: Premium-Qualität
- Spezifikation HD-Schlauch: DN 8, 315 bar
- Cage-Schutzrahmen
- Elektrostart
- stabiler Stahlrohrrahmen zur Kranverladung
Zubehör
Reinigungsmittel
HDS 1000 De Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.