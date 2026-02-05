Dank seiner üppigen Ausstattung, dem leistungsstarken Dieselmotor von Yanmar und dem stabilen Rohrrahmen überzeugt unser beheizter Hochdruckreiniger HDS 1000 De auch dort, wo andere Geräte kapitulieren müssen. Hochwertige Komponenten – so ist die Hochdruckpumpe mit einem Zylinderkopf aus Messing, Edelstahlventilen und Chrom-Nickel-beschichteten Edelstahlkolben ausgestattet – sichern außergewöhnlich hohe Standzeiten auch bei härtestem Dauereinsatz. Unsere neue EASY!Force-Hochdruckpistole, die die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten, während mit unseren patentierten EASY!Lock-Schnellverschlüssen das Auf- und Abrüsten fix von der Hand geht: im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schneller, im Resultat aber genauso langlebig und robust. Die umfassende Sicherheitsausstattung mit Schwimmerbehälter mit integriertem Verkalkungsschutz (DGT), der eine Trennung vom Trinkwassernetz sichert, diversen Sicherheitsventilen, Öl-, Wasser- und Brennstoffmangelsicherung, garantieren jederzeit die Verfügbarkeit des Geräts. Ein robuster Rahmen schützt die Komponenten und erleichtert den Transport.