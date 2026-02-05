Ein leistungsstarker Dieselmotor mit Elektrostart, eine robuste und langlebige Kurbelwellenpumpe und nicht zuletzt die hocheffiziente Brennertechnologie sorgen bei unserem Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 8/20 D für exzellente Reinigungsergebnisse auch unter erschwerten Bedingungen wie in Gebieten ohne Stromversorgung. Ideal für Anwendungen im Baugewerbe, in Kommunen oder bei Gebäudedienstleistern überzeugt das Gerät mit einer stündlichen Wassermenge von 800 Litern und 200 Bar Arbeitsdruck bei der Beseitigung hartnäckiger Verschmutzungen. Dabei ermöglicht ein integrierter 30-Liter-Brennstofftank lange Einsatzzeiten. Bewährte Sicherheitstechnik, bestehend aus Thermo- und Sicherheitsventil, Wasserfilter, Abgastemperaturüberwachung sowie Softdämpfungssystem (SDS), schützt zuverlässig alle wichtigen Komponenten, während ein robuster Stahlrohrrahmen das Gerät vor Beschädigungen von außen bewahrt. Zur Serienausstattung gehören außerdem pannensichere Reifen, eine Lenkrolle mit Feststellbremse, ergonomische Schubgriffe und ein anwenderfreundlicher Ein-Knopf-Wahlschalter. Zubehöre wie Hochdruckschlauch und -lanze sind mühelos direkt am Gerät unterzubringen.