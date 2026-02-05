Mit einer Wassermenge von 800 Litern pro Stunde und 200 Bar Arbeitsdruck überzeugt unser Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 8/20 G auch bei anspruchsvollsten Reinigungseinsätzen im Baugewerbe, in Kommunen oder bei Gebäudedienstleistern. Angetrieben von einem leistungsstarken Benzinmotor, der eine externe Stromversorgung überflüssig macht, beseitigt das Gerät auch hartnäckige Verschmutzungen, wie beispielsweise durch Grafitti oder Schmierstoffe. Dafür sorgen die hocheffiziente und langlebige Brennertechnologie genauso wie eine robuste Kurbelwellenpumpe. Ein integrierter 30-Liter-Brennstofftank erlaubt dabei lange Laufzeiten. Zum Schutz aller wichtigen Komponenten ist der HDS 8/20 G mit vielfältiger Sicherheitstechnik, wie je einem Thermo- und Sicherheitsventil, einem großen Wasserfilter, Abgastemperaturüberwachung oder Softdämpfungssystem (SDS), ausgestattet. Hohe Ergonomie, Mobilität, Robustheit und Bedienerfreundlichkeit werden unter anderem durch pannensichere Reifen, eine Lenkrolle mit Feststellbremse, Schubgriffe, einen Ein-Knopf-Wahlschalter und einen stabilen Stahlrohrrahmen gewährleistet. Zubehöre wie Hochdruckschlauch und -lanze sind einfach direkt am Gerät unterzubringen.