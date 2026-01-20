Ressourcenschonend und gleichzeitig enorm leistungsstark: Der innovative Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS E 8/16-4 M punktet mit 24 kW Heizleistung und einer hohen Arbeitstemperatur von maximal 85 °C. Dabei arbeitet er sehr energieeffizient. Alleine schon die neuartige, hochdämmende Boilerisolierung des elektrisch beheizten Geräts senkt den Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb um satte 40 Prozent. Bei aktivierter eco!efficiency-Stufe schaltet der Hochdruckreiniger automatisch in den besonders effizienten 60 °C-Betrieb, der für die meisten Reinigungsaufgaben völlig ausreichend ist. Wenn allerdings stark ölhaltige und fettige Verschmutzungen zu beseitigen sind, zahlt sich maximal mögliche Arbeitstemperatur aus. Mit Servo Control lassen sich bis zu 70 °C auch im Dauerbetrieb mühelos halten. Weitere innovative Details wie die EASY!Force-Hochdruckpistole, die die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls nutzt, um damit die Haltekraft für den Anwender auf null zu reduzieren, sowie die EASY!Lock-Schnellverschlüsse, mit denen das Auf- und Abrüsten im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schneller von der Hand geht, runden das hervorragende Ausstattungspaket ab.