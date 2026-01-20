HDS-E 8/16-4 M 24 kW
Der elektrisch beheizte Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS E 8/16-4 M überzeugt mit 24 kW Heizleistung und hoher Energieeffizienz überall dort, wo Abgase nicht erwünscht oder verboten sind.
Ressourcenschonend und gleichzeitig enorm leistungsstark: Der innovative Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS E 8/16-4 M punktet mit 24 kW Heizleistung und einer hohen Arbeitstemperatur von maximal 85 °C. Dabei arbeitet er sehr energieeffizient. Alleine schon die neuartige, hochdämmende Boilerisolierung des elektrisch beheizten Geräts senkt den Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb um satte 40 Prozent. Bei aktivierter eco!efficiency-Stufe schaltet der Hochdruckreiniger automatisch in den besonders effizienten 60 °C-Betrieb, der für die meisten Reinigungsaufgaben völlig ausreichend ist. Wenn allerdings stark ölhaltige und fettige Verschmutzungen zu beseitigen sind, zahlt sich maximal mögliche Arbeitstemperatur aus. Mit Servo Control lassen sich bis zu 70 °C auch im Dauerbetrieb mühelos halten. Weitere innovative Details wie die EASY!Force-Hochdruckpistole, die die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls nutzt, um damit die Haltekraft für den Anwender auf null zu reduzieren, sowie die EASY!Lock-Schnellverschlüsse, mit denen das Auf- und Abrüsten im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schneller von der Hand geht, runden das hervorragende Ausstattungspaket ab.
Merkmale und Vorteile
Besonders energieeffizient, für hohe Kosteneinsparung
- Durch hoch isolierenden Dämmstoff bis zu 40 Prozent Energieersparnis im Stand-by-Modus.
- Einzigartiger eco!efficiency-Modus.
Besonders hohe Arbeitstemperatur
- Großer Wasserspeicher (max. 85 °C).
- Bis zu 45 °C im Dauerbetrieb unter Volllast oder 70 °C durch Servo Control.
Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
- Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.
Servo Control
- Für eine deutlich erhöhte Wassertemperatur am Zubehör.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|300 - 760
|Arbeitsdruck (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)
|min. 45 - max. 85
|Anschlussleistung (kW)
|29,5
|Anschlusskabel (m)
|5
|Heizleistung (kW)
|24
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|122,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|133,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Lieferumfang
- Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
- Länge HD-Schlauch: 10 m
- Spezifikation HD-Schlauch: DN 6, 250 bar
- Strahlrohr: 1050 mm
- Powerdüse
Ausstattung
- Abgasfreie Elektroheizung
- Bedienleiste mit Leuchtanzeige
- Druckabschaltung
- 2 Reinigungsmitteltanks
- Servo Control
Anwendungsgebiete
- Elektrisch beheizter Heißwasser-Hochdruckreiniger für den abgasfreien Betrieb in Innenbereichen
