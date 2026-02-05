Unsere leistungsstarke Motor-/Pumpeneinheit HD 8/18-4 M St mit robuster 3-Kolben-Axialpumpe und Messing-Zylinderkopf sowie 4-poligem, langsam laufendem Drehstrommotor und Druckschaltersteuerung beeindruckt mit bis zu 20 Prozent gesteigerter Energieeffizienz und Reinigungsleistung. Das stationäre Mittelklassegerät ist dabei sowohl für den stehenden als auch den liegenden Betrieb ausgelegt. Die 3-Punkt-Aufnahme auf der Geräterückseite erlaubt eine vertikale Wandmontage wie auch den horizontalen Einbau. Der einfache Zugang zu der von einem großen Wasserfilter geschützten Hochdruckpumpe sowie den elektronischen Komponenten beweist den sehr wartungsfreundlichen Aufbau des Geräts. Mit der Servo-Control-Funktion lassen sich Wassermenge und Arbeitsdruck über eine entsprechende Düsenauswahl variieren. Alle Hochdruckkomponenten sind vor Belastungen im Stand-by-Betrieb durch die zuverlässige automatische Druckentlastung geschützt.