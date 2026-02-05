Explosionsgefährdete Bereiche, sogenannte ATEX-Zonen stellen besondere Anforderungen an Komponenten und Material. Unser Hochdruckreiniger HD 10/16-4 Cage Ex trägt diesen Anforderungen Rechnung und entspricht in seiner explosionsgeschützten Ausführung allen Vorgaben an die hohen Sicherheitsvorgaben. Mit einem Arbeitsdruck von 160 Bar und einer Wasserleistung von rund 1000 Litern pro Stunde ist das Gerät für eine Vielzahl von Reinigungsaufgaben prädestiniert. Darüber hinaus glänzt es mit technischen Innovationen, die ermüdungsfreies Arbeiten ermöglichen und das Handling auf ein neues Niveau heben: die EASY!Force-Hochdruckpistole sowie die EASY!Lock-Schnellverschlüsse. Während die EASY!Force-Hochdruckpistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, ermöglichen die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Der HD 10/16-4 Cage Ex vereint maximale Sicherheit mit einer hervorragenden Reinigungsleistung und langlebiger Technologie.