Speziell für den gewerblichen Lebensmittelbereich entwickelt: unbeheizter Hochdruckreiniger HD 7/10 CXF. Das hochwertig ausgestattete Topmodell der Kompaktklasse ist in stehender und ausgesprochen robuster Bauweise ausgeführt und überzeugt mit hoher Mobilität, einfacher Bedienung und langer Lebensdauer der einzelnen Komponenten. Komfortables Arbeiten ermöglichen die EASY!Force-Hochdruckpistole, welche die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls nutzt, um damit die Haltekraft für den Anwender auf null zu reduzieren, sowie die EASY!Lock-Schnellverschlüsse, mit denen das Auf- und Abrüsten im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schneller von der Hand geht. Auch Servo Control, die stufenlose Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Pistole und die Dreifachdüse für eine schnelle Strahlumstellung, steigern den Komfort für den Anwender nochmals deutlich. Dank des Reinigungsmittel-Dosierventils können dem HD-Strahl im Niederdruckbereich Reinigungsmittel beigemischt werden. Viele nützliche Details, wie großzügige Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör, eine Kabelaufwicklung, ein Düsenfach sowie eine integrierte Schlauchtrommel, runden das gelungene Gesamtpaket ab.