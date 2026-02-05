HD 16/15-4 Cage Plus
Dank 150 bar Arbeitsdruck und 1600 l/h Schwemmleistung ist der Hochdruckreiniger HD 16/15-4 Cage Plus speziell für sehr wasserintensive Aufgaben in Landwirtschaft und Baugewerbe geeignet.
Ob auf Großbaustellen, im Erdbau, in Steinbrüchen oder in der Landwirtschaft: Überall dort, wo gröbste Verschmutzungen bei schwierigen äußeren Bedingungen zu beseitigen sind, ist unser drehstrombetriebener Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 16/15-4 Cage Plus mit 150 Bar Wasserdruck die ideale Wahl für diese Art wasserintensiver Anwendungen. Dank ausgereifter und hochqualitativer Kurbelwellenpumpentechnik von Kärcher bietet das Gerät eine Schwemmwirkung von bis zu 1600 Litern in der Stunde. Innovationen wie die EASY!Force-Hochdruckpistole sowie die patentierten EASY!Lock-Schnellverschlüsse unterstützen den Anwender in Sachen Arbeitskomfort und Handling. Während die EASY!Force-Hochdruckpistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, ermöglichen die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Pannenfreie Räder garantieren maximale Mobilität auch in unwegsamem Gelände.
Merkmale und Vorteile
Cage-RahmenRobuster, umlaufender Rohrrahmen. Mit integrierter Kranaufhängung und Zubehörfach. Schutz des Geräts vor Beschädigungen.
Elektronische Überwachung für höhere BetriebssicherheitLeckagesicherung und Sanftanlauf. Schutz gegen Über- und Unterspannung. Schutz gegen 2-Phasen-Lauf.
Ausgelegt für härteste EinsätzeHohe Mobilität dank des klappbaren Schubbügels und pannenfreier Räder. Großer Wasserfilter schützt Pumpe vor Beschädigungen.
Langlebig und robust
- Extra große Kurbelwellen und Pleuelstangen mit robusten Kugellagern.
- Robuster Messing-Zylinderkopf und Keramikkolben.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|500 - 1600
|Zulauftemperatur (°C)
|60
|Arbeitsdruck (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Max. Druck (bar/MPa)
|190 / 19
|Anschlussleistung (kW)
|7,5
|Anschlusskabel (m)
|5
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|106,8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|116
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|957 x 686 x 1080
Lieferumfang
- Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
- Länge HD-Schlauch: 15 m
- Typ HD-Schlauch: Premium-Qualität
- Edelstahlstrahlrohr: 1050 mm
- Powerdüse
- Dreckfräser
- Hochdruckstrahlrohr
- Servo Control
Ausstattung
- Druckabschaltung
- stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung
Anwendungsgebiete
- Intensive Hochdruckreinigung bei extremen Verschmutzungen in Landwirtschaft und Baugewerbe
Zubehör
Reinigungsmittel
