HD 16/15-4 Cage Plus

Dank 150 bar Arbeitsdruck und 1600 l/h Schwemmleistung ist der Hochdruckreiniger HD 16/15-4 Cage Plus speziell für sehr wasserintensive Aufgaben in Landwirtschaft und Baugewerbe geeignet.

Ob auf Großbaustellen, im Erdbau, in Steinbrüchen oder in der Landwirtschaft: Überall dort, wo gröbste Verschmutzungen bei schwierigen äußeren Bedingungen zu beseitigen sind, ist unser drehstrombetriebener Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 16/15-4 Cage Plus mit 150 Bar Wasserdruck die ideale Wahl für diese Art wasserintensiver Anwendungen. Dank ausgereifter und hochqualitativer Kurbelwellenpumpentechnik von Kärcher bietet das Gerät eine Schwemmwirkung von bis zu 1600 Litern in der Stunde. Innovationen wie die EASY!Force-Hochdruckpistole sowie die patentierten EASY!Lock-Schnellverschlüsse unterstützen den Anwender in Sachen Arbeitskomfort und Handling. Während die EASY!Force-Hochdruckpistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, ermöglichen die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Pannenfreie Räder garantieren maximale Mobilität auch in unwegsamem Gelände.

Merkmale und Vorteile
Hochdruckreiniger HD 16/15-4 Cage Plus: Cage-Rahmen
Cage-Rahmen
Robuster, umlaufender Rohrrahmen. Mit integrierter Kranaufhängung und Zubehörfach. Schutz des Geräts vor Beschädigungen.
Hochdruckreiniger HD 16/15-4 Cage Plus: Elektronische Überwachung für höhere Betriebssicherheit
Elektronische Überwachung für höhere Betriebssicherheit
Leckagesicherung und Sanftanlauf. Schutz gegen Über- und Unterspannung. Schutz gegen 2-Phasen-Lauf.
Hochdruckreiniger HD 16/15-4 Cage Plus: Ausgelegt für härteste Einsätze
Ausgelegt für härteste Einsätze
Hohe Mobilität dank des klappbaren Schubbügels und pannenfreier Räder. Großer Wasserfilter schützt Pumpe vor Beschädigungen.
Langlebig und robust
  • Extra große Kurbelwellen und Pleuelstangen mit robusten Kugellagern.
  • Robuster Messing-Zylinderkopf und Keramikkolben.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 3
Spannung (V) 400
Frequenz (Hz) 50
Fördermenge (l/h) 500 - 1600
Zulauftemperatur (°C) 60
Arbeitsdruck (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
Max. Druck (bar/MPa) 190 / 19
Anschlussleistung (kW) 7,5
Anschlusskabel (m) 5
Farbe Anthrazit
Gewicht (mit Zubehör) (kg) 106,8
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 116
Abmessungen (L × B × H) (mm) 957 x 686 x 1080

Lieferumfang

  • Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
  • Länge HD-Schlauch: 15 m
  • Typ HD-Schlauch: Premium-Qualität
  • Edelstahlstrahlrohr: 1050 mm
  • Powerdüse
  • Dreckfräser
  • Hochdruckstrahlrohr
  • Servo Control

Ausstattung

  • Druckabschaltung
  • stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung
Anwendungsgebiete
  • Intensive Hochdruckreinigung bei extremen Verschmutzungen in Landwirtschaft und Baugewerbe
Zubehör
Reinigungsmittel
