Ob auf Großbaustellen, im Erdbau, in Steinbrüchen oder in der Landwirtschaft: Überall dort, wo gröbste Verschmutzungen bei schwierigen äußeren Bedingungen zu beseitigen sind, ist unser drehstrombetriebener Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 16/15-4 Cage Plus mit 150 Bar Wasserdruck die ideale Wahl für diese Art wasserintensiver Anwendungen. Dank ausgereifter und hochqualitativer Kurbelwellenpumpentechnik von Kärcher bietet das Gerät eine Schwemmwirkung von bis zu 1600 Litern in der Stunde. Innovationen wie die EASY!Force-Hochdruckpistole sowie die patentierten EASY!Lock-Schnellverschlüsse unterstützen den Anwender in Sachen Arbeitskomfort und Handling. Während die EASY!Force-Hochdruckpistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, ermöglichen die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Pannenfreie Räder garantieren maximale Mobilität auch in unwegsamem Gelände.