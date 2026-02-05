HD 10/25-4 S Classic
Der robuste Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/25-4 S Classic ist für harte Belastungen im täglichen Einsatz geschaffen. Typisch Superklasse: zuverlässige Reinigung dank starker Leistung.
Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/25-4 S Classic wurde für den täglichen Einsatz unter harten Bedingungen konzipiert und überzeugt durch starke Leistung. Er punktet durch seine solide Bauweise und einen robusten Stahlrahmen. Der Aufbau ist einfach, intuitiv und ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Anwendung. Alle wichtigen Teile sind leicht und schnell zu erreichen. Der Hochdruckreiniger der Superklasse ist mit der Classic-Hochdruckpistole für Geräte der HD Classic-Reihe ausgestattet. Zudem verfügt er über den hochwertigen EASY!Lock-Schnellverschluss. Dieser ermöglicht ein 5-mal schnelleres Auf- und Abrüsten. Das spart Zeit und Nerven. Ein integrierter Wasserfilter schützt die Hochdruckpumpe zuverlässig vor Schmutzteilchen und Verunreinigung und verlängert dadurch die Standzeit. Eine starke Kurbelwellenpumpe und robuste Materialien bilden das Herzstück des Hochdruckreinigers: mit einem Zylinderkopf aus Messing und Kolben mit Keramikhülsen. Der Druck lässt sich an der Pumpe bedarfsweise einstellen. Der langsam laufende 4-polige Motor mit Wasser- und Luftkühlung sorgt für einen langlebigen und ausdauernden Betrieb.
Merkmale und Vorteile
Leistungsstarke und robuste Kurbelwellenpumpe mit Zylinderkopf aus Messing und Kolben mit KeramikhülsenHohe Leistung bei hoher Effizienz. Lange Standzeiten bei geringen Wartungskosten. Mit Ansaugfunktion und bis zu 60 °C Wassertemperatur.
Robuster Stahlrahmen mit großen Rädern für maximale MobilitätSchützt die Maschine auch bei widrigen Umgebungsbedingungen. Einfach und praktisch zu transportieren. Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör.
Classic-Zubehör mit EASY!Lock-AnschlüssenSchneller Auf- und Abbau sowie einfacher Zubehörwechsel. Robustes und langlebiges Zubehör. Einfach und intuitiv zu bedienen.
Übersichtliches Maschinenkonzept
- Integrierter Wasserfilter lässt sich werkzeuglos ausbauen und reinigen.
- Druck und Wassermenge lassen sich direkt an der Pumpe einstellen.
- Füllstand und Qualität des Öls lassen sich einfach mithilfe von Schauglas und Peilstab ablesen.
Langsam laufender 4-poliger Motor mit Wasser- und Luftkühlung
- Lange Standzeiten bei geringen Wartungskosten.
- Vereint effiziente Wasserkühlung mit robuster Luftkühlung für maximale Kühlleistung auch bei schwankenden Umgebungs- oder Wassertemperaturen.
- Kompakte Bauweise für höchste Mobilität.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|376 / 424
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|500 - 1000
|Zulauftemperatur (°C)
|60
|Arbeitsdruck (bar)
|60 - 250
|Max. Druck (bar/MPa)
|310 / 3,1
|Anschlussleistung (kW)
|8,8
|Anschlusskabel (m)
|5
|Düsengröße
|045
|Wasserzulauf
|1″
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|60
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|67,9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|720 x 637 x 1060
Lieferumfang
- Länge HD-Schlauch: 10 m
- Spezifikation HD-Schlauch: DN 8, 315 bar
- Strahlrohr: 840 mm
- Powerdüse
Ausstattung
- Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung
- Druckabschaltung
- Integrierter Wasserfeinfilter
- Ölstandschauglas
- Wassereingang aus Messing
Videos
Anwendungsgebiete
- Reinigung von Stallungen in der Landwirtschaft
- Reinigung von Traktoren, Maschinen und Anbaugeräten in der Landwirtschaft
- Reinigung von Verschalungen und Betonformen im Bausektor
- Reinigung von Maschinen und Equipment auf der Baustelle, wie bspw. Betonmischer, Gerüst, Radlader, Bagger oder Betonpumpe
- Reinigung von Produktionsmaschinen in der Industrie, wie bspw. in Lackieranlagen, in der Lebensmittelproduktion oder Fertigungsindustrie
- Reinigung von Fahrzeugen und Transportmitteln wie Lkws, Schiffe, Flugzeuge oder Busse
- Reinigung von kommunalen Bereichen wie öffentliche Plätze, Einfahrten, Brunnen oder Parkflächen
Zubehör
Reinigungsmittel
HD 10/25-4 S Classic Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.