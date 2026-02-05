Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/25-4 S Classic wurde für den täglichen Einsatz unter harten Bedingungen konzipiert und überzeugt durch starke Leistung. Er punktet durch seine solide Bauweise und einen robusten Stahlrahmen. Der Aufbau ist einfach, intuitiv und ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Anwendung. Alle wichtigen Teile sind leicht und schnell zu erreichen. Der Hochdruckreiniger der Superklasse ist mit der Classic-Hochdruckpistole für Geräte der HD Classic-Reihe ausgestattet. Zudem verfügt er über den hochwertigen EASY!Lock-Schnellverschluss. Dieser ermöglicht ein 5-mal schnelleres Auf- und Abrüsten. Das spart Zeit und Nerven. Ein integrierter Wasserfilter schützt die Hochdruckpumpe zuverlässig vor Schmutzteilchen und Verunreinigung und verlängert dadurch die Standzeit. Eine starke Kurbelwellenpumpe und robuste Materialien bilden das Herzstück des Hochdruckreinigers: mit einem Zylinderkopf aus Messing und Kolben mit Keramikhülsen. Der Druck lässt sich an der Pumpe bedarfsweise einstellen. Der langsam laufende 4-polige Motor mit Wasser- und Luftkühlung sorgt für einen langlebigen und ausdauernden Betrieb.