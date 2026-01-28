Mit einem Benzinmotor von Honda ausgestattet, arbeitet der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 9/23 G völlig autonom von Stromanschlüssen. Entwickelt für beste Reinigungsergebnisse – dank eines Wasserdrucks von 230 Bar – und durch einen sehr stabilen Grundrahmen geschützt, überzeugt das Gerät auch unter extremen Bedingungen. Das ergonomische Rahmenkonzept bietet ein Maximum an Mobilität, auch bei Bodenunebenheiten. Pannensichere Räder, das gelungene Bedienkonzept und diverse Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör erhöhen genauso den Komfort wie die EASY!Force-Hochdruckpistole, die die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls nutzt, um damit die Haltekraft für den Anwender auf null zu reduzieren, sowie die EASY!Lock-Schnellverschlüsse, mit denen das Auf- und Abrüsten im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schneller von der Hand geht. Die kräftige Pumpe erlaubt in Notfällen die Wasserentnahme aus Seen oder Teichen. Geschützt wird sie durch einen großen Wasserfilter und ein Thermoventil, das ein Überhitzen im Kreislaufbetrieb verhindert. Zusätzlich erhältlich für den HD 9/23 G sind ein Cage-Schutzrahmen mit Ösen zur Kranverladung sowie ein Anbausatz für eine Schlauchtrommel.