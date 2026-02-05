HDS 13/20-4 S

Für höchste Leistung bei härtesten Bedingungen: der Heißwasser-Hochdruckreiniger der Superklasse mit 4-poligem, wassergekühltem Elektromotor und robuster 3-Kolben-Axialpumpe.

Als eines der leistungsstärksten Geräte der Superklasse von Kärcher überzeugt der Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 S mit besten Reinigungsergebnissen unter härtesten Einsatzbedingungen. Hochwertige Komponenten wie der langsam laufende, 4-polige, wassergekühlte Elektromotor sowie die robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben stehen für ein Maximum an Qualität, während die sparsame eco!efficiency-Stufe höchste Wirtschaftlichkeit ermöglicht. Sehr einfach zu bedienen und zu warten, ergonomisch konstruiert und komfortabel zu transportieren punktet der HDS 13/20-4 S dabei auch mit hoher Anwenderfreundlichkeit. Nicht zuletzt unterstrichen wird dies durch die kraftsparende EASY!Force Advanced-HD-Pistole mit Servo Control und 1050 Millimeter langem Strahlrohr mit patentierter Düsentechnologie. Die optimierte Brennertechnik, 2 Reinigungsmitteltanks, umfangreiche Sicherheitstechnik, zeitsparende EASY!Lock-Schnellverschlüsse sowie durchdachte Möglichkeiten zur Zubehöraufbewahrung runden das üppige Ausstattungspaket des Geräts ab.

Merkmale und Vorteile
Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 S: Hohe Wirtschaftlichkeit
Hohe Wirtschaftlichkeit
In der eco!efficiency-Stufe arbeitet das Gerät im wirtschaftlichsten Temperaturbereich (60 °C) – und das bei vollem Wasserdurchfluss. Durch eine optimale Anpassung der Brennerzyklen wird der Brennstoffverbrauch im Vergleich zum Volllastbetrieb um 20 % reduziert.
Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 S: Höchste Effizienz
Höchste Effizienz
Bewährte und hoch effiziente Brennertechnologie „made in Germany“. 4-poliger Elektromotor mit 3-Kolben-Axialpumpe. Wassergekühlter Motor für hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit.
Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 S: Umfangreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör direkt am Gerät
Umfangreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör direkt am Gerät
Das komplette Zubehör kann direkt am Gerät untergebracht werden. Für Saugschlauch und Netzkabel gibt es 2 Haltehaken. Geräumiges Aufbewahrungsfach, z. B. für Reinigungsmittel, Handschuhe oder Werkzeug.
Betriebssicherheit
  • Leicht zugänglicher Wasserfilter schützt die Pumpe vor Partikeln im Wasser.
  • Sicherheitsventile, Wassermangel- und Brennstoffsicherung gewährleisten die Verfügbarkeit des Geräts.
  • Das Softdämpfungssystem (SDS) kompensiert Schwingungen und Druckspitzen im Hochdrucksystem.
Umfangreiches Zubehör mit EASY!Lock
  • EASY!Force Advanced für ermüdungsfreies Arbeiten ohne Haltekräfte.
  • Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar.
  • Rotierbare 1050-mm-Edelstahllanze.
Reinigungsmitteldosierung
  • Einfaches Umschalten zwischen Reinigungsmitteltank 1 und 2.
  • Präzise Reinigungsmitteldosierung mit Klarspülfunktion.
Mobilitätskonzept
  • Joggerprinzip mit großen, gummibereiften Rädern und Lenkrolle.
  • Integrierte Kippmulde für kräfteschonenden Transport über Absätze.
  • Schubgriffe für einfachen Transport und Manövrierbarkeit. 
Einfache Bedienelemente
  • Ein Schalter für alle Gerätefunktionen.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 3
Spannung (V) 400
Frequenz (Hz) 50
Fördermenge (l/h) 600 - 1300
Arbeitsdruck (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C) min. 80 - max. 155
Verbrauch Heizöl Volllast (kg/h) 9,5
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h) 7,6
Anschlussleistung (kW) 9,5
Anschlusskabel (m) 5
Brennstofftank (l) 25
Gewicht (mit Zubehör) (kg) 206
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 215,9
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1330 x 750 x 1060

Lieferumfang

  • Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
  • Länge HD-Schlauch: 10 m
  • Typ HD-Schlauch: Longlife
  • Spezifikation HD-Schlauch: DN 8, 400 bar
  • Strahlrohr: 1050 mm
  • Powerdüse
  • Servo Control

Ausstattung

  • Druckabschaltung
  • Option für den 2-Strahlrohr-Betrieb
  • Pol-Wendestecker (3~)
  • Softdämpfungssystem (SDS)
  • 2 Reinigungsmitteltanks
  • Trockenlaufschutz
Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 S
Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 S
Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 S
Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 S
Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 S
Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 S
Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 S
Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 S
Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 S
Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 S
Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 S
Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 S
Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 S
Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 S
Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 S
Videos
Anwendungsgebiete
  • Fahrzeugreinigung
  • Geräte- und Maschinenreinigung
  • Werkstattreinigung
  • Reinigung von Außenbereichen
  • Tankstellenreinigung
  • Fassadenreinigung
  • Schwimmbadreinigung
  • Reinigung von Sportstätten
  • Reinigung im Produktionsprozess
  • Reinigung von Produktionsanlagen
Zubehör
Reinigungsmittel
HDS 13/20-4 S Ersatzteile

KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE

Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.

HOME & GARDEN GERÄTE

  • Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.

PROFESSIONAL GERÄTE

  • Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
  • Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
  • Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen. 