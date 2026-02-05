Als eines der leistungsstärksten Geräte der Superklasse von Kärcher überzeugt der Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 13/20-4 S mit besten Reinigungsergebnissen unter härtesten Einsatzbedingungen. Hochwertige Komponenten wie der langsam laufende, 4-polige, wassergekühlte Elektromotor sowie die robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben stehen für ein Maximum an Qualität, während die sparsame eco!efficiency-Stufe höchste Wirtschaftlichkeit ermöglicht. Sehr einfach zu bedienen und zu warten, ergonomisch konstruiert und komfortabel zu transportieren punktet der HDS 13/20-4 S dabei auch mit hoher Anwenderfreundlichkeit. Nicht zuletzt unterstrichen wird dies durch die kraftsparende EASY!Force Advanced-HD-Pistole mit Servo Control und 1050 Millimeter langem Strahlrohr mit patentierter Düsentechnologie. Die optimierte Brennertechnik, 2 Reinigungsmitteltanks, umfangreiche Sicherheitstechnik, zeitsparende EASY!Lock-Schnellverschlüsse sowie durchdachte Möglichkeiten zur Zubehöraufbewahrung runden das üppige Ausstattungspaket des Geräts ab.