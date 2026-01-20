HDS 5/15 U
Unser Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 5/15 U begeistert mit seinem extrem kompakten, ergonomisch durchdachten Uprightdesign bei gleichzeitig herausragenden Leistungseigenschaften.
HDS 5/15 U: Das Einstiegsgerät in die Klasse der Heißwasser-Hochdruckreiniger überzeugt mit seinem durchdachten und innovativen Uprightdesign. Diese Art einer horizontalen Gerätekonzeption führt zu einem geringen Gewicht und sehr kompakten Maßen. Damit ist das Gerät sowohl sehr einfach in Pkw-Kombis zu transportieren als auch – dank der großen Räder und des Schubbügels – auf unebenem Untergrund sehr mobil. Eine hocheffiziente Reinigungsleistung garantiert das Zusammenspiel von patentierter Düsentechnologie, Turbogebläse und erhöhtem Pumpenwirkungsgrad. Komfortables Arbeiten ermöglichen die EASY!Force-Hochdruckpistole, die die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls nutzt, um damit die Haltekraft für den Anwender auf null zu reduzieren, sowie die EASY!Lock-Schnellverschlüsse, mit denen das Auf- und Abrüsten im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schneller von der Hand geht. Eine einfache Bedienung sowie Ablagemöglichkeiten für Schlauch und Sprühlanze ergänzen die umfangreiche Ausstattung des Geräts.
Merkmale und Vorteile
Innovatives UprightdesignKräfteschonender Transport über Absätze oder Treppenstufen. Große Räder für unbefestigte Oberflächen.
WasserfeinfilterSicherer Schutz der Hochdruckpumpe vor Verunreinigungen. Mühelos von außen entnehmbar.
Kompakte BauweisePlatzsparendes Lagern und Transportieren. Auslaufsichere Pumpe und Brennstofftank für liegenden Transport. Ideal auch für kleinere Servicefahrzeuge.
Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
- Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|450
|Arbeitsdruck (bar/MPa)
|150 / 15
|Temperatur (°C)
|max. 80
|Anschlussleistung (kW)
|2,7
|Verbrauch Heizöl Volllast (kg/h)
|2,4
|Brennstofftank (l)
|6,5
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|78
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|86,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|618 x 618 x 994
Lieferumfang
- Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
- Länge HD-Schlauch: 10 m
- Strahlrohr: 840 mm
Ausstattung
- Druckabschaltung
Anwendungsgebiete
- Fahrzeugreinigung
- Geräte- und Maschinenreinigung
- Werkstattreinigung
- Reinigung von Außenbereichen
- Tankstellenreinigung
- Fassadenreinigung
- Schwimmbadreinigung
- Reinigung von Sportstätten
- Reinigung im Produktionsprozess
- Reinigung von Produktionsanlagen
Zubehör
Reinigungsmittel
HDS 5/15 U Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.