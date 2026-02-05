Leistungsstarker, beheizter Hochdruckreiniger HDS 1000 Be für harte Dauereinsätze überall dort, wo kein Stromanschluss vorhanden ist. Der robuste Honda-Benzinmotor mit komfortablem E-Start und automatischer Drehzahlabsenkung bei Arbeitspausen sorgt für maximale Unabhängigkeit, und der stabile Rahmen, der die Komponenten schützt, ist für die Kran- oder Gabelstaplerverladung ausgelegt. Alle Komponenten bestehen durchweg aus hochwertigen Materialien. Die Hochdruckpumpe ist beispielsweise mit einem Messing-Zylinderkopf, Edelstahlventilen und Chrom-Nickel-beschichteten Edelstahlkolben versehen. Neue wegweisende Entwicklungen wie die EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse sind serienmäßig dabei. Während die EASY!Force-Hochdruckpistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, ermöglichen die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Die integrierte Druck- und Wassermengenregulierung per Servo Control direkt an der Hochdruckpistole ermöglicht eine optimale Anpassung an unterschiedliche Reinigungsaufgaben.