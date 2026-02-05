HDS 1000 Be
Unabhängig von externer Stromversorgung: beheizter Hochdruckreiniger HDS 1000 Be mit Honda-Benzinmotor und Elektrostarter. Für harte Dauereinsätze entwickelt und zur Kranverladung geeignet.
Leistungsstarker, beheizter Hochdruckreiniger HDS 1000 Be für harte Dauereinsätze überall dort, wo kein Stromanschluss vorhanden ist. Der robuste Honda-Benzinmotor mit komfortablem E-Start und automatischer Drehzahlabsenkung bei Arbeitspausen sorgt für maximale Unabhängigkeit, und der stabile Rahmen, der die Komponenten schützt, ist für die Kran- oder Gabelstaplerverladung ausgelegt. Alle Komponenten bestehen durchweg aus hochwertigen Materialien. Die Hochdruckpumpe ist beispielsweise mit einem Messing-Zylinderkopf, Edelstahlventilen und Chrom-Nickel-beschichteten Edelstahlkolben versehen. Neue wegweisende Entwicklungen wie die EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse sind serienmäßig dabei. Während die EASY!Force-Hochdruckpistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, ermöglichen die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Die integrierte Druck- und Wassermengenregulierung per Servo Control direkt an der Hochdruckpistole ermöglicht eine optimale Anpassung an unterschiedliche Reinigungsaufgaben.
Merkmale und Vorteile
Herausragender BedienkomfortAutomatische Brennerabschaltung bei Wassermangel und Überhitzung. Die ergonomische Handspritzpistole reduziert die Halte- und Abzugskräfte.
Maximale LeistungsfähigkeitHochleistungsbrenner mit stehender Heizschlange und verpuffungsfreier Dauerzündung. Zur Entfernung von hartnäckigsten Verkrustungen. Zwei integrierte Diesel- und Benzintanks ermöglichen lange Laufzeiten.
Leistungsstarker BenzinmotorEntspricht den Vorgaben der Abgasnorm EU STAGE V. Elektrostart zum einfachen Einschalten ohne Kraftaufwand.
Anwenderfreundliche Bedienung
- Die Drehzahl wird im Stand-by-Betrieb automatisch abgeregelt. Das schont den Motor und spart gleichzeitig Energie.
- Kranverladung möglich dank des stabilen Stahlrohrrahmens.
Spezifikationen
Technische Daten
|Fördermenge (l/h)
|450 - 900
|Arbeitsdruck (bar/MPa)
|40 - 210 / 4 - 21
|Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 98
|Verbrauch Heizöl Volllast (kg/h)
|5,6
|Brennstofftank (l)
|34
|Brennstoffe
|Benzin / Diesel
|Antriebsart
|Benzin
|Motorenhersteller
|Honda
|Motortyp
|GX 390
|Anzahl gleichzeitiger Anwender
|1
|Mobilität
|Stationär
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|175,7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|181,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1100 x 750 x 785
Lieferumfang
- Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
- Powerdüse
- Servo Control
Ausstattung
- Länge HD-Schlauch: 15 m
- Typ HD-Schlauch: Premium-Qualität
- Spezifikation HD-Schlauch: DN 8, 315 bar
- Cage-Schutzrahmen
- Elektrostart
- stabiler Stahlrohrrahmen zur Kranverladung
Videos
Zubehör
Reinigungsmittel
HDS 1000 Be Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.