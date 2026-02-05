HDS 12/18-4 S
Mit wassergekühltem, langsam laufendem, 4-poligem Elektromotor, robuster 3-Kolben-Axialpumpe und 2 Reinigungsmitteltanks ausgestatteter Heißwasser-Hochdruckreiniger der Superklasse.
Serienmäßig mit hochwertigen Komponenten, wie dem wassergekühlten, langsam laufenden, 4-poligen Elektromotor, sowie einer robusten 3-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben ausgestattet punktet der Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 12/18-4 S von Kärcher mit hoher Zuverlässigkeit. Dazu begeistert das Gerät aus der Superklasse, dank intuitiver Ein-Knopf-Bedienung, einer ergonomischen Zubehöraufbewahrung und der kraftsparenden EASY!Force Advanced-HD-Pistole mit 1050 Millimeter langem Strahlrohr und Servo Control, Anwender mit einem mühelosem Handling. Zwei Reinigungsmitteltanks mit präzisen Dosiermöglichkeiten, die sparsame eco!efficiency-Stufe sowie die optimierte Brennertechnik ermöglichen dazu sehr wirtschaftliche Reinigungseinsätze. Bewährte Sicherheitstechnik mit Wasserfilter, Sicherheitsventil, SDS-Schlauch und durchdachten Entkalkungsmöglichkeiten schützt Komponenten zudem wirkungsvoll und gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit und Langlebigkeit des Geräts.
Merkmale und Vorteile
Hohe WirtschaftlichkeitIn der eco!efficiency-Stufe arbeitet das Gerät im wirtschaftlichsten Temperaturbereich (60 °C) – und das bei vollem Wasserdurchfluss. Durch eine optimale Anpassung der Brennerzyklen wird der Brennstoffverbrauch im Vergleich zum Volllastbetrieb um 20 % reduziert.
Höchste EffizienzBewährte und hoch effiziente Brennertechnologie „made in Germany“. 4-poliger Elektromotor mit 3-Kolben-Axialpumpe. Wassergekühlter Motor für hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit.
Umfangreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör direkt am GerätDas komplette Zubehör kann direkt am Gerät untergebracht werden. Für Saugschlauch und Netzkabel gibt es 2 Haltehaken. Geräumiges Aufbewahrungsfach, z. B. für Reinigungsmittel, Handschuhe oder Werkzeug.
Betriebssicherheit
- Leicht zugänglicher Wasserfilter schützt die Pumpe vor Partikeln im Wasser.
- Sicherheitsventile, Wassermangel- und Brennstoffsicherung gewährleisten die Verfügbarkeit des Geräts.
- Das Softdämpfungssystem (SDS) kompensiert Schwingungen und Druckspitzen im Hochdrucksystem.
Umfangreiches Zubehör mit EASY!Lock
- EASY!Force Advanced für ermüdungsfreies Arbeiten ohne Haltekräfte.
- Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar.
- Rotierbare 1050-mm-Edelstahllanze.
Reinigungsmitteldosierung
- Einfaches Umschalten zwischen Reinigungsmitteltank 1 und 2.
- Präzise Reinigungsmitteldosierung mit Klarspülfunktion.
Mobilitätskonzept
- Joggerprinzip mit großen, gummibereiften Rädern und Lenkrolle.
- Integrierte Kippmulde für kräfteschonenden Transport über Absätze.
- Schubgriffe für einfachen Transport und Manövrierbarkeit.
Einfache Bedienelemente
- Ein Schalter für alle Gerätefunktionen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|500 - 1200
|Arbeitsdruck (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Verbrauch Heizöl Volllast (kg/h)
|7,7
|Verbrauch Heizöl eco!efficiency (g/h)
|6,1
|Anschlussleistung (kW)
|8
|Anschlusskabel (m)
|5
|Brennstofftank (l)
|25
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|190
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|199,9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Lieferumfang
- Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
- Länge HD-Schlauch: 10 m
- Typ HD-Schlauch: Longlife
- Spezifikation HD-Schlauch: DN 8, 400 bar
- Strahlrohr: 1050 mm
- Powerdüse
- Servo Control
Ausstattung
- Druckabschaltung
- Option für den 2-Strahlrohr-Betrieb
- Pol-Wendestecker (3~)
- Softdämpfungssystem (SDS)
- 2 Reinigungsmitteltanks
- Trockenlaufschutz
Anwendungsgebiete
- Fahrzeugreinigung
- Geräte- und Maschinenreinigung
- Werkstattreinigung
- Reinigung von Außenbereichen
- Tankstellenreinigung
- Fassadenreinigung
- Schwimmbadreinigung
- Reinigung von Sportstätten
- Reinigung im Produktionsprozess
- Reinigung von Produktionsanlagen
