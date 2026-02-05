Serienmäßig mit hochwertigen Komponenten, wie dem wassergekühlten, langsam laufenden, 4-poligen Elektromotor, sowie einer robusten 3-Kolben-Axialpumpe mit Keramikkolben ausgestattet punktet der Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 12/18-4 S von Kärcher mit hoher Zuverlässigkeit. Dazu begeistert das Gerät aus der Superklasse, dank intuitiver Ein-Knopf-Bedienung, einer ergonomischen Zubehöraufbewahrung und der kraftsparenden EASY!Force Advanced-HD-Pistole mit 1050 Millimeter langem Strahlrohr und Servo Control, Anwender mit einem mühelosem Handling. Zwei Reinigungsmitteltanks mit präzisen Dosiermöglichkeiten, die sparsame eco!efficiency-Stufe sowie die optimierte Brennertechnik ermöglichen dazu sehr wirtschaftliche Reinigungseinsätze. Bewährte Sicherheitstechnik mit Wasserfilter, Sicherheitsventil, SDS-Schlauch und durchdachten Entkalkungsmöglichkeiten schützt Komponenten zudem wirkungsvoll und gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit und Langlebigkeit des Geräts.