HDS 8/18-4 C
Leistungsstärkster 3-phasiger Heißwasser-Hochdruckreiniger der Kompaktklasse HDS 8/18-4 C mit eco!efficiency- sowie Dampfstufe, 3-Kolben-Axialpumpe und EASY!Force Advanced-Hochdruckpistole.
Der leistungsstärkste 3-phasige Heißwasser-Hochdruckreiniger der Kompaktklasse: Der HDS 8/18-4 C mit eco!efficiency- sowie Dampfstufe überzeugt mit Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit. Sein kraftvoller 4-poliger Motor ist wassergekühlt. Eine robuste Axialpumpe mit 3 Keramikkolben baut großen Druck auf. Die EASY!Force Advanced-Hochdruckpistole mit Servo-Control-Regler zum einfachen Anpassen von Druck und Wasserdurchfluss, patentierter Düsentechnologie sowie EASY!Lock-Schnellverschlüssen macht die Arbeit ergonomisch. Das Softdämpfungssystem SDS mindert Schwingungen. Die Heißwassertechnik bricht selbst Schmierstoffe effektiv auf und reduziert den Einsatz von Reinigungsmitteln, die aus einem 15,5-Liter-Tank präzise dosiert werden. Der wartungsfreundliche HDS 8/18-4 C ist konzipiert für den täglichen Einsatz unter harten Bedingungen. Die Möglichkeit zur Entkalkung, ein Wasserfilter und ein Sicherheitsventil schonen die Technik. Ein robustes Chassis schützt vor Stößen, große Räder und eine Lenkrolle bieten hohe Mobilität. Für mitgeführtes Zubehör gibt es integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten.
Merkmale und Vorteile
Hohe Wirtschaftlichkeit
- eco!efficiency-Stufe – wirtschaftlich und umweltschonend auch bei längeren Einsätzen.
- Reduziert Brennstoffverbrauch und CO₂-Emissionen um 20 Prozent.
Umfangreiches Zubehör mit EASY!Lock
- EASY!Force Advanced für ermüdungsfreies Arbeiten ohne Haltekräfte.
- Druck und Wassermenge sind am Servo-Control-Regler zwischen Lanze und Pistole einstellbar.
- Rotierbare 1050-mm-Edelstahllanze.
Betriebssicherheit
- Leicht zugänglicher Wasserfilter schützt die Pumpe vor Partikeln im Wasser.
- Sicherheitsventile, Wassermangel- und Brennstoffsicherung gewährleisten die Verfügbarkeit des Geräts.
Zuverlässigkeit
- Wasserenthärtungssystem zum Schutz der Heizschlange vor Schäden durch Verkalkung.
- Das Softdämpfungssystem (SDS) kompensiert Schwingungen und Druckspitzen im Hochdrucksystem.
Umfangreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör direkt am Gerät
- Aufbewahrungshaken für Netzkabel und HD-Schlauch.
- Integrierte Düsenaufbewahrung.
- Integrierte Lanzenhalterung für Transport.
Reinigungsmitteldosierung
- Präzise Reinigungsmitteldosierung mit Klarspülfunktion.
- Große Tanköffnung mit Einfüllschütte.
Mobilitätskonzept
- Joggerprinzip mit großen, gummibereiften Rädern und Lenkrolle.
- Integrierte Kippmulde für einfaches Kippen beim Überwinden von Absätzen.
- Schubgriffe für einfachen Transport und Manövrierbarkeit.
Einfache Bedienelemente
- Intuitive Bedienung durch großen Ein-Knopf-Wahlschalter.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|300 - 800
|Arbeitsdruck (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. Druck (bar)
|220
|Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Anschlussleistung (kW)
|6
|Verbrauch Heizöl Volllast (kg/h)
|5,2
|Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)
|4,2
|Anschlusskabel (m)
|5
|Düsengröße
|025
|Brennstofftank (l)
|15
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|119,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|131,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1066 x 650 x 920
Lieferumfang
- Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
- Strahlrohr: 1050 mm
- Powerdüse
- Servo Control
Ausstattung
- Länge HD-Schlauch: 10 m
- Softdämpfungssystem (SDS)
- Druckabschaltung
Anwendungsgebiete
- Fahrzeugreinigung
- Geräte- und Maschinenreinigung
- Werkstattreinigung
- Reinigung von Außenbereichen
- Tankstellenreinigung
- Fassadenreinigung
- Schwimmbadreinigung
- Reinigung von Sportstätten
- Reinigung im Produktionsprozess
- Reinigung von Produktionsanlagen
HDS 8/18-4 C Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.