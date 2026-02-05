HD 5/13 EX EB + Foam Classic
Robustes und kompaktes Gerät in der Anniversary Edition: Der Hochdruckreiniger HD 5/13 EX Plus Classic ist perfekt für alle, die beim Reinigen auf Leistung und hochwertiges Material setzen.
Der HD 5/13 EX Plus Classic Anniversary Edition in Schwarz punktet mit seiner robusten Verarbeitung und hochwertigem Material. Er ist ausgestattet mit einem Messing-Zylinderkopf sowie einem stahlarmierten Hochdruckschlauch. Der Effekt: geringer Verschleiß, hohe Robustheit und eine herausragende Reinigungsleistung. Er ermöglicht eine einfache, gründliche Reinigung von Fahrzeugen, Maschinen und Werkzeugen sowie von Hof und Garten. Durch die automatische Druckentlastung werden die Komponenten geschützt und die Lebensdauer verlängert. Weitere praktische Vorteile bieten die Schlauchtrommel zum einfachen Verstauen des Schlauchs und die integrierte Home-Base für die Düsenaufbewahrung. Die EASY!Lock-Schnellverschlüsse überzeugen gegenüber herkömmlichen Schraubverschlüssen durch schnelles und einfaches Handling, wobei Stabilität und Langlebigkeit erhalten bleiben. Im Lieferumfang der Jubiläumsedition enthalten: 600-Millimeter-Edelstahllanze, eine Becher-Schaumlanze und der eco!Booster, der eine 50 Prozent höhere Reinigungsleistung im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl bietet und dadurch Wasser, Energie und Zeit spart.
Merkmale und Vorteile
Anniversary Editioneco!Booster für schonende und schnelle Reinigung Becher-Schaumlanze zum mühelosen Aufbringen von Reinigungsmittel Robuste Edelstahllanze
Hochwertiges ZubehörProfi-Rotordüse. Robuster Gummischlauch mit Stahlgewebearmierung. Profi-Hochdruckpistole mit Edelstahlventil.
Zahlreiche VerstauungsmöglichkeitenAufnahme zur Düsenaufbewahrung. Manuelle Schlauchtrommel. Integrierte Kabelhaken.
EASY!Lock-Schnellgewinde
- Kurze Rüstzeiten (Auf- und Abbau).
- Schneller Zubehörwechsel.
- Intuitive Bedienung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|500
|Zulauftemperatur (°C)
|60
|Arbeitsdruck (bar)
|130
|Max. Druck (bar)
|170
|Anschlussleistung (kW)
|2,7
|Anschlusskabel (m)
|5
|Düsengröße
|034
|Wasserzulauf
|3/4″
|Mobilität
|Fahrbar
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|21
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|29
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|334 x 366 x 954
Lieferumfang
- eco!Booster
- Strahlrohr: 600 mm
- Handspritzpistole: Standard
- Länge HD-Schlauch: 8 m
- Spezifikation HD-Schlauch: DN 6, 200 bar
- Schaumlanze
Ausstattung
- 3-Kolben-Axial-Pumpe: Mit Edelstahlkolben
- Integrierte HD-Schlauchtrommel
- Druckabschaltung
Anwendungsgebiete
- Zur Fahrzeugreinigung
- Zur Reinigung von Maschinen und Werkzeugen (noch auf der Baustelle)
- Zur Reinigung von Hof und Garten (Mauern, Wege, Pavillons)
- Zur spontanen Reinigung von kleinen Flächen
