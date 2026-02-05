Der HD 5/13 EX Plus Classic Anniversary Edition in Schwarz punktet mit seiner robusten Verarbeitung und hochwertigem Material. Er ist ausgestattet mit einem Messing-Zylinderkopf sowie einem stahlarmierten Hochdruckschlauch. Der Effekt: geringer Verschleiß, hohe Robustheit und eine herausragende Reinigungsleistung. Er ermöglicht eine einfache, gründliche Reinigung von Fahrzeugen, Maschinen und Werkzeugen sowie von Hof und Garten. Durch die automatische Druckentlastung werden die Komponenten geschützt und die Lebensdauer verlängert. Weitere praktische Vorteile bieten die Schlauchtrommel zum einfachen Verstauen des Schlauchs und die integrierte Home-Base für die Düsenaufbewahrung. Die EASY!Lock-Schnellverschlüsse überzeugen gegenüber herkömmlichen Schraubverschlüssen durch schnelles und einfaches Handling, wobei Stabilität und Langlebigkeit erhalten bleiben. Im Lieferumfang der Jubiläumsedition enthalten: 600-Millimeter-Edelstahllanze, eine Becher-Schaumlanze und der eco!Booster, der eine 50 Prozent höhere Reinigungsleistung im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl bietet und dadurch Wasser, Energie und Zeit spart.