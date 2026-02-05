HD 5/13 EX EB + Foam Classic

Robustes und kompaktes Gerät in der Anniversary Edition: Der Hochdruckreiniger HD 5/13 EX Plus Classic ist perfekt für alle, die beim Reinigen auf Leistung und hochwertiges Material setzen.

Der HD 5/13 EX Plus Classic Anniversary Edition in Schwarz punktet mit seiner robusten Verarbeitung und hochwertigem Material. Er ist ausgestattet mit einem Messing-Zylinderkopf sowie einem stahlarmierten Hochdruckschlauch. Der Effekt: geringer Verschleiß, hohe Robustheit und eine herausragende Reinigungsleistung. Er ermöglicht eine einfache, gründliche Reinigung von Fahrzeugen, Maschinen und Werkzeugen sowie von Hof und Garten. Durch die automatische Druckentlastung werden die Komponenten geschützt und die Lebensdauer verlängert. Weitere praktische Vorteile bieten die Schlauchtrommel zum einfachen Verstauen des Schlauchs und die integrierte Home-Base für die Düsenaufbewahrung. Die EASY!Lock-Schnellverschlüsse überzeugen gegenüber herkömmlichen Schraubverschlüssen durch schnelles und einfaches Handling, wobei Stabilität und Langlebigkeit erhalten bleiben. Im Lieferumfang der Jubiläumsedition enthalten: 600-Millimeter-Edelstahllanze, eine Becher-Schaumlanze und der eco!Booster, der eine 50 Prozent höhere Reinigungsleistung im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl bietet und dadurch Wasser, Energie und Zeit spart.

Merkmale und Vorteile
Hochdruckreiniger HD 5/13 EX EB + Foam Classic: Anniversary Edition
eco!Booster für schonende und schnelle Reinigung Becher-Schaumlanze zum mühelosen Aufbringen von Reinigungsmittel Robuste Edelstahllanze
Hochdruckreiniger HD 5/13 EX EB + Foam Classic: Hochwertiges Zubehör
Profi-Rotordüse. Robuster Gummischlauch mit Stahlgewebearmierung. Profi-Hochdruckpistole mit Edelstahlventil.
Hochdruckreiniger HD 5/13 EX EB + Foam Classic: Zahlreiche Verstauungsmöglichkeiten
Aufnahme zur Düsenaufbewahrung. Manuelle Schlauchtrommel. Integrierte Kabelhaken.
EASY!Lock-Schnellgewinde
  • Kurze Rüstzeiten (Auf- und Abbau).
  • Schneller Zubehörwechsel.
  • Intuitive Bedienung.
Spezifikationen

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen (Ph) 1
Spannung (V) 230
Frequenz (Hz) 50
Fördermenge (l/h) 500
Zulauftemperatur (°C) 60
Arbeitsdruck (bar) 130
Max. Druck (bar) 170
Anschlussleistung (kW) 2,7
Anschlusskabel (m) 5
Düsengröße 034
Wasserzulauf 3/4″
Mobilität Fahrbar
Farbe Schwarz
Gewicht ohne Zubehör (kg) 21
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 29
Abmessungen (L × B × H) (mm) 334 x 366 x 954

Lieferumfang

  • eco!Booster
  • Strahlrohr: 600 mm
  • Handspritzpistole: Standard
  • Länge HD-Schlauch: 8 m
  • Spezifikation HD-Schlauch: DN 6, 200 bar
  • Schaumlanze

Ausstattung

  • 3-Kolben-Axial-Pumpe: Mit Edelstahlkolben
  • Integrierte HD-Schlauchtrommel
  • Druckabschaltung
Anwendungsgebiete
  • Zur Fahrzeugreinigung
  • Zur Reinigung von Maschinen und Werkzeugen (noch auf der Baustelle)
  • Zur Reinigung von Hof und Garten (Mauern, Wege, Pavillons)
  • Zur spontanen Reinigung von kleinen Flächen
Zubehör
Reinigungsmittel
HD 5/13 EX EB + Foam Classic Ersatzteile

