Der SG 4/4 ist ein kompakter und robuster Dampfreiniger, der dank 4 Bar Dampfdruck mit exzellenter Reinigungsleistung und zertifizierter Desinfektion* überzeugt. Die stufenlose Dampfmengenregulierung und die VapoHydro-Funktion zur stufenlosen Regulierung der Dampfsättigung ermöglichen eine perfekte Anpassung des Geräts auf die jeweilige Reinigungsaufgabe. Das schnell aufheizende 2-Tank-System kann permanent befüllt werden und erlaubt so langes, unterbrechungsfreies Arbeiten. Das Gerät verfügt über eine integrierte Temperaturanzeige, arbeitet komplett ohne chemische Zusätze und ist universell einsetzbar. Das umfangreiche Ausstattungspaket umfasst unter anderem 2 Bodendüsen (für abrasive und hygienische Reinigung), ein integriertes Zubehörstaufach, einen integrierten Kabelhaken sowie eine Aufnahme für Rohre zur platzsparenden Lagerung. (* Nach EN 16615, PVC-Boden, Gerät: SG 4/4 (Bodendüse mit Lamellen, 30 cm/s, max. Dampfdruck, min. VapoHydro), Testbakterium: Enterococcus hirae ATCC 10541, Testvirus: MVA, Murines Norovirus, Adenovirus.)