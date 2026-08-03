Con el adaptador de conexión para bombas, se puede conectar una bomba con rosca interior de forma rápida y segura a una conexión de agua con rosca interior (tanto en el lado de presión como en el de aspiración). Apto para la rosca de empalme G1 (33,3 mm) en G1 (33,3 mm). En un lado, el adaptador cuenta con una rosca estándar G1 con sistema de estanqueidad axial (identificación [2] en el producto), y en el otro lado dispone de una rosca estándar G1 con sistema de estanqueidad radial (identificación [1] en el producto). El principio de estanqueidad radial PerfectConnect de los accesorios BP facilita de manera especial el montaje y sella con gran fiabilidad, lo cual garantiza un servicio sin molestias de las bombas. Por lo tanto, a las bombas de Kärcher con sistema de estanqueidad radial (identificación [1]) pueden conectarse tanto accesorios de otro proveedor como accesorios más antiguos de Kärcher (identificación [2]). Por otro lado, los accesorios con sistema de estanqueidad radial de la gama PerfectConnect de Kärcher (identificación [1]) pueden conectarse a todas las bombas con sistema de estanqueidad axial convencional (identificación [2]).