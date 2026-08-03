Adaptador de conexión para bombas (axial/radial), G1
El adaptador de conexión para bombas PerfectConnect (axial/radial) conecta las bombas de Kärcher con rosca interior G1 a las conexiones de agua y accesorios de otros proveedores, así como a accesorios más antiguos de Kärcher.
Con el adaptador de conexión para bombas, se puede conectar una bomba con rosca interior de forma rápida y segura a una conexión de agua con rosca interior (tanto en el lado de presión como en el de aspiración). Apto para la rosca de empalme G1 (33,3 mm) en G1 (33,3 mm). En un lado, el adaptador cuenta con una rosca estándar G1 con sistema de estanqueidad axial (identificación [2] en el producto), y en el otro lado dispone de una rosca estándar G1 con sistema de estanqueidad radial (identificación [1] en el producto). El principio de estanqueidad radial PerfectConnect de los accesorios BP facilita de manera especial el montaje y sella con gran fiabilidad, lo cual garantiza un servicio sin molestias de las bombas. Por lo tanto, a las bombas de Kärcher con sistema de estanqueidad radial (identificación [1]) pueden conectarse tanto accesorios de otro proveedor como accesorios más antiguos de Kärcher (identificación [2]). Por otro lado, los accesorios con sistema de estanqueidad radial de la gama PerfectConnect de Kärcher (identificación [1]) pueden conectarse a todas las bombas con sistema de estanqueidad axial convencional (identificación [2]).
Características y ventajas
Adaptador de conexión para bombas
- Conexión rápida de las conexiones de agua con la rosca interior en una bomba que disponga de ella.
Rosca de empalme optimizada
- Sellado seguro del adaptador sin banda de estanqueidad o similares.
Montaje sin herramientas
- No se necesitan herramientas para la conexión.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño de rosca
|G1
|Color
|negro
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|36 x 72 x 36
Equipamiento
- Accesorio de la gama PerfectConnect de Kärcher
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida de agua de lluvia, fuentes y similares
- Riego de jardines con bidones de recogida de agua de lluvia, cisternas o pozos
- Suministro de agua doméstico de aseos y lavadoras.