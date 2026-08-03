Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda, DN 40, ancho de 360 mm

Para la aspiración en seco y húmedo de polvo fino, suciedad gruesa o líquidos: boquilla para suelos de plástico con rodillos portantes, con un ancho de 360 y un diámetro nominal de DN 40. Incluye tiras de cepillo y labios de goma.

Para eliminar polvo fino, suciedad gruesa o líquidos con aspiradores en seco y húmedo de Kärcher: boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda en DN 40 de plástico robusto con un ancho de 360 milímetros, tiras de cepillo, labios de goma y rodillos portantes laterales.

Especificaciones

Características técnicas

Ancho nominal estándar ( ) DN 40
Cantidad (Unidad(es)) 1
Anchura (mm) 360
Color gris
Peso (kg) 0,4
Peso (con embalaje) (kg) 0,5
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 370 x 190 x 75
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