Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda, DN 40, ancho de 360 mm

Para la aspiración en seco y húmedo de polvo fino, suciedad gruesa o líquidos: boquilla para suelos de plástico con rodillos portantes, con un ancho de 360 y un diámetro nominal de DN 40. Incluye tiras de cepillo y labios de goma.