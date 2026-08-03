Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda, DN 40, ancho de 360 mm
Para la aspiración en seco y húmedo de polvo fino, suciedad gruesa o líquidos: boquilla para suelos de plástico con rodillos portantes, con un ancho de 360 y un diámetro nominal de DN 40. Incluye tiras de cepillo y labios de goma.
Para eliminar polvo fino, suciedad gruesa o líquidos con aspiradores en seco y húmedo de Kärcher: boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda en DN 40 de plástico robusto con un ancho de 360 milímetros, tiras de cepillo, labios de goma y rodillos portantes laterales.
Especificaciones
Características técnicas
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 40
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Anchura (mm)
|360
|Color
|gris
|Peso (kg)
|0,4
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,5
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|370 x 190 x 75
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Equipos compatibles
Productos actuales
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