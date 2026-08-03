Boquilla de espuma FJ 24
Boquilla de espuma FJ 24 Handheld para dispensar detergentes Home & Garden con los modelos KHB y OC 6-18.
A veces se necesita algo más que agua para conseguir una limpieza perfecta. La boquilla de espuma FJ 24 lo hace sin esfuerzo. Basta con llenar el depósito de 0,3 litros con detergente Home & Garden, acoplar la boquilla de espuma a la extensión y listo: gracias a la minuciosa espuma y al nivel de chorro, que se puede girar en caso necesario, ahora todo se limpia con facilidad. Gracias al acreditado sistema Quick Connect se puede desconectar la boquilla de espuma del tubo de prolongación con una sola mano, lo que permite cambiar de accesorio. La boquilla de espuma FJ 24 es adecuada para los modelos KHB y OC 6-18, pero no para las hidrolimpiadoras de las gamas K 2 a K 7.
Características y ventajas
Recipiente con una capacidad de 0,3 litros
- El recipiente contiene detergente suficiente para una carga de la batería.
Cambio sencillo a diversos productos de limpieza
- La limpieza se convierte en un juego de niños con el producto de limpieza Kärcher adecuado.
Potente espuma
- Limpieza sin esfuerzo de todo tipo de superficies.
Recipiente de detergente transparente
- La capacidad del depósito puede verse en todo momento.
Ángulo del chorro regulable
- Permite trabajar cómodamente en vertical u horizontal.
Conexión Quick Connect
- Cambio de accesorios sin esfuerzo gracias al acreditado sistema Quick Connect.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|antracita
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|205 x 93 x 132
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Balcón
- Jardineras
- Objetos de decoración (macetas, etc.)
- Bicicletas
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Equipos y herramientas de jardín
- Juguete de jardín
- Motos y ciclomotores
- Cubos de basura
- Persianas/venecianas
Accesorios
RECAMBIOS Boquilla de espuma FJ 24
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
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