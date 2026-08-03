El elemento de conexión PerfectConnect para mangueras de aspiración y riego permite conectar con toda facilidad y de manera resistente al vacío una manguera de aspiración en el lado de aspiración de una bomba o una manguera de riego en el lado de presión de una bomba. El elemento de conexión ofrece la solución idónea para bombas con rosca de empalme G1 (33,3 mm) y mangueras de 3/4" o 1". Pueden usarse inmediatamente con bombas de jardín, bombas electrónicas de para la alimentación de agua del hogar y centrales de abastecimiento. El equipo de serie incluye una tuerca racor y una abrazadera para mangueras. El sistema de estanqueidad PerfectConnect de los accesorios BP permite hermetizar las bombas a la perfección y garantizar su funcionamiento sin molestias.