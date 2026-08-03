Elemento de conexión para manguera de aspiración y de riego de 1" + 3/4"
Con el elemento de conexión puede instalarse una manguera de aspiración o de riego en los lados de presión y de aspiración de una bomba. El sistema de estanqueidad PerfectConnect garantiza un sellado perfecto.
El elemento de conexión PerfectConnect para mangueras de aspiración y riego permite conectar con toda facilidad y de manera resistente al vacío una manguera de aspiración en el lado de aspiración de una bomba o una manguera de riego en el lado de presión de una bomba. El elemento de conexión ofrece la solución idónea para bombas con rosca de empalme G1 (33,3 mm) y mangueras de 3/4" o 1". Pueden usarse inmediatamente con bombas de jardín, bombas electrónicas de para la alimentación de agua del hogar y centrales de abastecimiento. El equipo de serie incluye una tuerca racor y una abrazadera para mangueras. El sistema de estanqueidad PerfectConnect de los accesorios BP permite hermetizar las bombas a la perfección y garantizar su funcionamiento sin molestias.
Características y ventajas
Elemento de conexión
- Para la conexión resistente al vacío de mangueras a la bomba.
Rosca regulable
- Para una fácil colocación del conector de bomba, en especial cuando la manguera ya está montada.
Para mangueras de 3/4 y 1 in
- Para fijar la manguera en el conector de bomba.
Incluye abrazadera para mangueras
- Para fijar la manguera en el conector de bomba.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño de rosca
|G1
|Color
|negro
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|45 x 80 x 45
Equipamiento
- Accesorio de la gama PerfectConnect de Kärcher
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida de agua de lluvia, fuentes y similares
- Riego de jardines con bidones de recogida de agua de lluvia, cisternas o pozos
- Suministro de agua doméstico de aseos y lavadoras.