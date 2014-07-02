G 160 Q Pistola Quick Connect
La pistola de alta calidad equipada con Quick Connect y con revestimientos suaves de la empuñadura garantiza una gran comodidad durante el trabajo de limpieza. Ideal también para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher K2-K7 con acoplamiento Quick Connect.
Características y ventajas
Pistola de recambio para limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases de K 2 a K 7 (a partir de 2008), Quick Connect
- Cambio sencillo de la pistola.
Quick Connect
- Sistema de conexión rápida para una conexión sencilla de la pistola y la manguera de alta presión.
Conexión de bayoneta
- Posibilita la conexión de todos los accesorios de Kärcher.
Cepillo esponjoso de goma
- Mejor manejo.
Aplicación de detergente a baja presión
- Fácil aplicación del detergente.
- Mejor disolución de la suciedad y limpieza eficaz.
Seguro para niños
- El gatillo de la pistola se bloquea.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|440 x 193 x 40
Videos
Equipos compatibles
- K 4.00 EcoSilent
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.650 KTM Special
- K 4.68 MD Plus
- K 4.80 MD
- K 4.800 eco!ogic
- K 4.86M Plus
- K 4.98 MD plus
- K 4.99 M plus
- K 5.55 Jubilee
- K 5.600
- K 5.68 MDD PLUS
- K 5.700
- K 5.700 T300
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.85 M
- K 5.85 MD Plus
- K 5.91 MDD Plus
- K 5.96 MD
- K 6.15 M plus T 300
- K 6.250 *EU
- K 6.300
- K 6.300 T300 *EU