G 160 Q Pistola Quick Connect

La pistola de alta calidad equipada con Quick Connect y con revestimientos suaves de la empuñadura garantiza una gran comodidad durante el trabajo de limpieza.

La pistola de alta calidad equipada con Quick Connect y con revestimientos suaves de la empuñadura garantiza una gran comodidad durante el trabajo de limpieza. Ideal también para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher K2-K7 con acoplamiento Quick Connect.

Características y ventajas
Pistola de recambio para limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases de K 2  a  K 7 (a partir de 2008), Quick Connect
  • Cambio sencillo de la pistola.
Quick Connect
  • Sistema de conexión rápida para una conexión sencilla de la pistola y la manguera de alta presión.
Conexión de bayoneta
  • Posibilita la conexión de todos los accesorios de Kärcher.
Cepillo esponjoso de goma
  • Mejor manejo.
Aplicación de detergente a baja presión
  • Fácil aplicación del detergente.
  • Mejor disolución de la suciedad y limpieza eficaz.
Seguro para niños
  • El gatillo de la pistola se bloquea.
Especificaciones

Características técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,4
Peso con embalaje incluido (kg) 0,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 440 x 193 x 40
Videos