El juego de conexión puede conectarse directamente a la bomba y contiene una manguera de aspiración de 3,5 metros resistente al vacío, con un diámetro de 3/4", para absorber agua de fuentes alternativas. Equipado con filtro de aspiración y válvula antirretorno, el kit de aspiración se conecta con suma facilidad al lado de aspiración de la bomba de jardín, la bomba electrónica para la alimentación de agua del hogar o la central de abastecimiento, para garantizar el suministro de agua doméstico. La válvula antirretorno integrada impide a la perfección el retorno del agua transportada y reduce así el tiempo de aspiración. También puede utilizarse como prolongación de la manguera en espiral. Para bombas con rosca de empalme G1 (33,3 mm). Además, el sistema de estanqueidad Kärcher PerfectConnect de los accesorios BP hace que el montaje resulte especialmente fácil y hermetiza con gran fiabilidad, lo cual garantiza un funcionamiento sin molestias de las bombas.