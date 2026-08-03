Limpiadora de superficies PS 20
La potente escoba de exterior es el complemento ideal para los modelos KHB y OC 6-18 y está orientada a la limpieza de pequeñas superficies y escaleras.
La potente escoba de exterior PS 20 para los modelos KHB y OC 6-18 está provista de 2 boquillas integradas, dispone de un mecanismo de protección contra salpicaduras con cerdas y puede girarse 90 grados. Así, se puede llegar con facilidad incluso a zonas de difícil acceso.
Características y ventajas
Dos boquillas integradas
- Limpieza más eficaz de superficies en comparación con la lanza pulverizadora simple.
Diseño compacto
- Ideal para limpiar lugares de difícil acceso.
Dos tubos de prolongación
- Según la aplicación, el PS 20 Handheld puede usarse con prolongaciones o sin ellas.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,7
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|729 x 198 x 768
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Terraza
- Balcón
- Escaleras
- Caminos
- Muebles de jardín/terraza/balcón
RECAMBIOS Limpiadora de superficies PS 20
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
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