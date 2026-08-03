Manguera de alta presión para alimentos, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 EASY!Lock / 1 conexión para enrollador de mangueras AVS
Manguera de alta presión (DN 6), 15 m de longitud, homologada para la manipulación de alimentos, con conexión para enrollador de mangueras AVS, acoplamiento de rosca manual EASY!Lock y con una cubierta exterior gris que no deja marcas.
Manguera de alta presión de 15 m (AN 6) con conexión de pistola AVS patentado (alojamiento giratorio). Exterior que no deja manchas para su uso en el sector alimentario. AN 6 / 155 °C / 250 bar.
Especificaciones
Características técnicas
|Diámetro nominal ( )
|DN 6
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|250
|Longitud (m)
|15
|Rosca de empalme
|1 EASY!Lock / 1 conexión para enrollador de mangueras AVS
|Peso (con embalaje) (kg)
|2,7