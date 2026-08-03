Enrollador de mangueras automático de acero inoxidable/plástico, 20 m

Enrollador de mangueras automático para manguera de alta presión de 20 m. La consola está fabricada en acero inoxidable y el tambor, en plástico.

Enrollador de mangueras automático para manguera de alta presión de 20 m. La consola está fabricada en acero inoxidable y el tambor, en plástico.

Especificaciones

Características técnicas

Longitud (m) 20
Temperatura (°C) máx. 150
Presión máx. (bar) 200
Color negro
Peso (con embalaje) (kg) 13,2

Incluido en el equipamiento de serie

  • Enrollador de mangueras
Equipos compatibles
Productos actuales
Accesorios