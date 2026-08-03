Enrollador de mangueras, automático, acero inoxidable, incluye portador giratorio, 20 m

Enrollador de mangueras automático con portador giratorio (acero inoxidable)

Especificaciones

Características técnicas

Longitud (m) 20
Temperatura (°C) máx. 150
Presión máx. (bar) 200
Peso (con embalaje) (kg) 17,1

Incluido en el equipamiento de serie

  • Enrollador de mangueras
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