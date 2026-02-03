Shoe!Cleaner SE 3 Compact, SE 4, 5, 6
La limpieza de calzado más rápida y sin goteo: el Shoe!Cleaner es el accesorio perfecto para limpiar a fondo el calzado deportivo e informal. Para las lava-aspiradoras SE 3 Compact, 4, 5 y 6.
El innovador Shoe!Cleaner de Kärcher limpia diferentes tipos de calzado deportivo e informal de manera rápida, a fondo y sin goteo. Con el Shoe!Cleaner es posible limpiar en casa calzado para correr y de senderismo, e incluso zapatillas deportivas, sin ensuciar el espacio. Gracias a los diferentes juegos de cepillos intercambiables, tanto la suela como el empeine del calzado pueden limpiarse rápidamente y a fondo. Las cerdas suaves permiten una limpieza eficaz y cuidadosa, incluso de los materiales más delicados. La aspiración automática del agua durante la limpieza permite que el calzado se seque en un abrir y cerrar de ojos. Por su función de pulverizado y aspiración simultánea las manos permanecen limpias. Así, el Shoe!Cleaner es el complemento fiable ideal de las lava-aspiradoras SE 3 Compact, SE 4, SE 5 y SE 6 para todas las tareas de limpieza del calzado.
Características y ventajas
Tecnología innovadora de Kärcher para unos resultados de limpieza óptimosCorona de cepillos recambiable para una limpieza a fondo de suelas y empeines. Aplicación sin goteo gracias a la aspiración automática de agua durante el proceso de limpieza. Baja humedad residual para un secado rápido de las superficies textiles.
Manejo fácil y cómodoLa función de enjuague durante la limpieza evita que se ensucien los accesorios. Las manos permanecen limpias y los accesorios pueden guardarse inmediatamente después de su uso. Manejo intuitivo.
Cerdas blandasLa suciedad del calzado se elimina a fondo y con suavidad. No deja marcas al limpiar superficies delicadas.
Apto para las lava-aspiradoras SE 3 Compact, SE 4, SE 5 y SE 6 de Kärcher
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|124 x 65 x 44
- Zapatos / calzado de senderismo