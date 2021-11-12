Limpieza de la bañera y la ducha
En la ducha y la bañera, la suciedad persistente con el tiempo se va acumulando en la cerámica, los azulejos y la mampara de la ducha. Los depósitos de cal, que se forman a partir de la combinación de agua con cal y jabón, a menudo no pueden eliminarse con los productos de limpieza habituales. Pero, no te preocupes, porque con el equipo de limpieza adecuado y un par de consejos es posible.
¿Cómo se forman depósitos de cal?
Cuando los ácidos grasos del jabón convencional reaccionan con los minerales del agua dura, se forman depósitos de cal. Al ducharse y bañarse con el champú o gel de ducha, este depósito se va acumulando gradualmente y se adhiere literalmente a los azulejos, la cerámica, el vidrio y las superficies de plástico como una capa grasienta de aspecto ligeramente aceitoso. Esta capa no se puede eliminar solo con agua. E incluso durante la limpieza con un detergente ordinario, suele quedar una capa ligeramente grasa en la superficie. Lo mejor es utilizar un detergente especial. Pero si se prefiere prescindir de él, también se puede eliminar la suciedad más persistente utilizando una limpiadora de vapor o remedios caseros.
Eliminar los depósitos de cal con la limpiadora de vapor
Los restos de jabón y la suciedad de la bañera y la ducha se pueden eliminar con vapor caliente. Además, la limpiadora de vapor puede utilizarse en todas las superficies, incluidas las baldosas de piedra, de modo que toda la mampara de ducha o la bañera, grifos incluidos, puede limpiarse de una sola vez.
Cómo se hace:
- Utiliza la boquilla manual con funda de microfibra para la limpieza; en las superficies no sensibles se puede utilizar una funda abrasiva de microfibra.
- Frota las superficies sucias de los azulejos, superficies de vidrio y cerámica con la boquilla manual mientras añades vapor. Los depósitos de cal se disuelven y son absorbidos por el paño de microfibras. Para trabajar en grandes superficies, también se puede utilizar la boquilla para suelos, lo que hace que la limpieza sea aún más rápida.
- Limpia los grifos con un pequeño cepillo redondo mientras añades vapor para disolver los depósitos de cal.
- Si es necesario, también puedes limpiar el desagüe con vapor directamente.
- Después de la limpieza, seca todas las superficies con un paño de microfibras o una limpiadora de cristales, y todo volverá a estar brillante y limpio.
Remedios caseros eficaces para limpiar la bañera y la ducha
Una mezcla eficaz contra los residuos de jabón es también el vinagre con líquido lavavajillas. Mezcla ambos productos con un poco de agua en un recipiente o botella pulverizadora. Aplica la mezcla generosamente sobre las superficies con una esponja o la botella pulverizadora y deja que la mezcla de vinagre y líquido lavavajillas actúe durante unos minutos. A continuación, elimina los restos de jabón frotando enérgicamente y aclara las superficies con agua limpia. Repasa las superficies de vidrio con un limpiacristales o elimina los depósitos con una limpiadora de vapor. Los revestimientos de los grifos suelen ser sensibles a los ácidos, por lo que no se debe dejar actuar la mezcla durante demasiado tiempo y se debe aclarar con abundante agua limpia. Como alternativa, también se puede utilizar ácido cítrico. Añade de 3 a 5 cucharadas en 1 litro de agua y trata las superficies con ella. La ventaja del ácido cítrico: a diferencia del vinagre, el ácido cítrico no huele.
En lugar de líquido lavavajillas también se puede utilizar levadura en polvo o bicarbonato de sodio. Añade tanto vinagre como sea necesario hasta que se forme una pasta. A continuación, aplícala sobre las superficies sucias y deje actuar de 10 a 15 minutos. A continuación, frota con un estropajo hasta que los depósitos de cal se disuelvan y acláralos con agua limpia.
Precaución: Los azulejos de piedra son sensibles a los ácidos. Por esta razón, no utilices vinagre ni ácido cítrico en este tipo de azulejos.
Eliminar los depósitos de cal con detergente
Los depósitos de cal pueden disolverse eficazmente con detergente. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos aspectos:
- Para que las juntas de los azulejos no absorban ningún producto de limpieza, se deben humedecer previamente con un paño húmedo.
- Después retira el exceso de agua de las baldosas para evitar que se diluya la concentración de detergente. Para ello, puedes utilizar una limpiadora de cristales, por ejemplo.
- Con una esponja suave que no raye o un cepillo aplica un detergente alcalino (sin diluir) sobre la superficie por secciones y déjalo en remojo de 3 a 5 minutos. A continuación, vuelve a limpiar la superficie. Alternativamente, también puedes utilizar un detergente sanitario contra los depósitos de cal.
- A continuación, limpia con agua limpia hasta que se hayan eliminado todos los residuos de detergente.
Buena prevención: evitar los restos de jabón y la cal
Es mejor no posponer la eliminación de la cal en el baño. Si limpias con regularidad y tienes en cuenta algunas cosas, podrás evitar tener que frotar tediosamente más tarde. Estos consejos te ayudan a evitar que los depósitos de cal se formen rápidamente en la mampara de ducha o en la bañera:
- Después de cada ducha o baño, aclara todas las superficies agua fría. De esta manera se eliminan directamente los residuos de jabón.
- Seca las paredes de la mampara de la ducha o de la bañera con un paño, un limpiacristales con labio de goma o una limpiadora de cristales para que no se formen residuos ni depósitos.
- Si tienes cortina de ducha, sacúdela y sécala después de la ducha.
- Para impedir depósitos de cal en los grifos, sécalos también con un paño de microfibras.
De esta manera se evita también el moho en el cuarto de aseo.