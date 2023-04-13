LIMPIEZA DE PLACAS SOLARES DEL HOGAR CON KÄRCHER
Una vez has decidido instalar placas fotovoltaicas en tu vivienda, hay un asunto importante que has de tener en cuenta: la limpieza y el mantenimiento de la instalación.En Kärcher tenemos una solución eficaz y sostenible para limpiar las placas solares domésticas. Para que la limpieza de tus placas solares domésticas sea eficaz, muy fácil y respetuosa con el medioambiente.
Limpieza de placas solares con una hidrolimpiadora y los accesorios correspondientes. La mejor combinación para un máximo rendimiento.
Los paneles solares fotovoltaicos están expuestos al polvo, suciedad, contaminación y otros elementos que se encuentran en el ambiente. Los paneles generan energía captando la luz solar, por lo que si las mencionadas partículas de polvo o suciedad se interponen entre el sol y la célula fotovoltaica pueden interferir en el buen funcionamiento de los mismos. Así la producción eléctrica de nuestras placas puede verse reducida debido a la suciedad acumulada en su superficie.
En Kärcher tenemos una solución eficaz y sostenible para limpiar las placas solares domésticas con nuestra hidrolimpiadora K5 Power Control, el accesorio de nuestra lanza telescópica TLA 4 (para llegar a superficies de una altura de hasta cinco metros ) y el cepillo WB 130 que permitirán realizar una limpieza delicada, suave y eficaz.
Por qué debes limpiar tus placas solares.
Por qué debes limpiar tus placas solares
No solo el polvo ambiental fino o el polen pueden ensuciar tus placas solares. También otro tipo de suciedad como excrementos de aves, hollín, algas, líquenes o incluso el musgo pueden dañar tu instalación.
Es importante eliminar la suciedad de placas solares por tres motivos principales:
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La suciedad y los residuos provocan una reducción de la eficiencia de la instalación de los paneles solares. Esto significa que pueden producir menos electricidad y, por lo tanto, menos ahorro energético y económico.
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Además, la suciedad puede bloquear la luz solar y la producción de electricidad.
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La limpieza de los paneles solares puede prevenir la formación de hongos, bacterias y algas. Esto termina también reduciendo los costes de mantenimiento.
En definitiva, la limpieza las placas solares afecta al rendimiento y a la vida útil de tus placas solares.
Ventajas de la implementación de Placas Solares
Cada vez son más hogares y negocios los que deciden utilizar el sol como principal fuente de energía, al tiempo que contribuir a la sostenibilidad del planeta, instalando en sus cubiertas o terrenos placas solares.
Ventajas de utilizar placas solares:
- Respeto al medioambiente. Se utiliza energía solar, que es una energía renovable mucho más limpia.
- Representa un enorme ahorro de luz. Reduce tu factura de electricidad. Con tus placas solares puedes llegar al pleno autoconsumo.
Limpieza de Placas Solares: combinación de accesorios.
Más flexible. Más cómodo. Mejor. El nuevo sistema de accesorios Kärcher para la limpieza de placas solares.
Cepillo WB 130
Se trata de un cepillo de lavado versátil y rotativo, que al estar siempre en movimiento, desincrusta mejor toda la suciedad acumulada.
Permite una sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada.
Lanza TLA
Limpieza fácil en (prácticamente) cualquier lugar. Gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza pulverizadora telescópica llega sin dificultades a lugares difícilmente accesibles.
Cepillo WB 7 Plus
El cepillo WB 7 Puls permite efectuar 2 funciones en un solo cepillo. Pulverizar detergente desde el mismo cepillo y frotar las placas con el cepillo de cerdas suaves.
Articulación variable
Articulación variable ajustable 180º sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación de tubos pulverizadores y los accesorios.
Detergente RM 99: limpieza respetuosa con el medio ambiente
En Kärcher contamos con detergentes respetuosos con el medio ambiente y adecuado para la limpieza de paneles solares y fotovoltaicos como el RM 99. Se trata de un detergente adecuado para paneles solares y fotovoltaicos, revestimientos de vidrio y plástico, marcos de aleación normales y anodizados.
Nuestro RM 99 es un detergente biodegradable, por lo que resulta posible su eliminación a través de la canalización.
- Limpieza respetuosa con el medio ambiente.
- Aprobación de los fabricantes de paneles.
- Elimina la suciedad ambiental (excrementos de pájaros, polen, hollín, etc.).
- Aplicable para todo tipo de dureza del agua.
- No quedan manchas o rayas de cal después de la limpieza.
- Mejora la propiedad de deslizamiento de los cepillos.