Chaîne PSW 18-20 Battery

Faibles vibrations et remplacement facile : la chaîne pour le lamier de 20 cm de la tronçonneuse télescopique sans fil PSW 18-20 Battery permet une qualité de coupe optimale à tout moment.

La chaîne pour le lamier de 20 centimètres de la tronçonneuse télescopique sans fil PSW 18-20 Battery se fixe rapidement et aisément grâce au système de tension de chaîne simple. Elle garantit une performance de coupe optimale à tout moment, est extrêmement durable et permet des utilisations variées. De plus, la chaîne s'illustre par son faible niveau de vibration.

Caractéristiques et avantages
Chaîne de haute qualité
  • Permet toujours la meilleure qualité de coupe avec les tronçonneuses télescopiques sans fil de Kärcher.
Remplacement de chaîne facile
  • Système de tension de chaîne simple pour un remplacement aisé de la chaîne.
Spécifications

Données techniques

Couleur argent
Poids (kg) 0,1
Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 330 x 35 x 5
Appareils compatibles
Produits à la gamme
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