PSW 18-20 (sans batterie)
Avec l’élagueur sur perche PSW 18-20, entretenez vos arbres en élaguant les branches les plus difficiles d’accès de manière efficace et sans effort.
Avec l’élagueur sur perche PSW 18-20, entretenez vos arbres en élaguant les branches les plus difficiles d’accès. En effet, avec son harnais, son crochet à branche et sa perche de 2.90 m, vous pouvez élaguer facilement et en sécurité les branches en hauteur. Une mise en marche simplifiée grâce au tendeur de chaîne et la lubrification automatique. Equipée d’un guide de coupe et sa chaîne Oregon de 20 cm de longueur, l’élagueur sur perche développe une vitesse de chaîne de 5 m/s afin de couper de manière efficace et sans effort.
Caractéristiques et avantages
Tension simple de la chaîneVis facile d'accès pour tendre la chaîne.
Graissage de la chaîne automatiquePour une utilisation de la scie nécessitant peu d'entretien.
Fixation rapide par visLa scie peut être démontée en trois parties pour un rangement pratique.
Bandoulière pratique
- Répartition optimale du poids pour soulager les bras et les épaules des utilisateurs.
Extension
- Fabriqué en fibre de verre légère - pour scier sans effort des branches jusqu'à une hauteur de 4 mètres.
Crochet de stabilité
- Pour scier les branches en toute sécurité et avec précision.
Angle de lame optimisé de 30
- Pour travailler confortablement depuis le sol.
Déverrouillage de sécurité
- Empêche la mise en marche involontaire de la scie
Réservoir d'huile transparent
- Les utilisateurs peuvent vérifier le niveau d'huile à l'aide d'une fenêtre d'inspection transparente.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Spécifications
Données techniques
|Appareil alimenté par batterie
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Rail de guidage (cm)
|20
|Angle de lame (°)
|30
|Vitesse de la chaîne (m/s)
|5,5
|Pas de la chaîne
|3/8" LP
|Jauge de chaîne
|1,1 mm/ 0,043
|Nombre de maillons d'entraînement
|33
|Capacité du réservoir d'huile (ml)
|50
|Niveau sonore garanti (dB (A))
|95
|Valeur de vibration sur la poignée avant (m/s²)
|1,3
|Valeurs de vibration poignée arrière (K=1,5 m/s²) (m/s²)
|1,2
|Longueur avec la perche d'extension (m)
|2,9
|Longueur sans perche d'extension (m)
|2
|Voltage (V)
|18
|Autonomie par charge de batterie * (Coupes)
|max. 80 (2,5 Ah) / max. 160 (5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5 Ah)
|Couleur
|Jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|3,7
|Poids avec emballage (kg)
|5,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|2980 x 95 x 187
* Ø de branche : 5 cm
Inclus dans la livraison
- Versions: Livré sans chargeur ni batterie
- Rail de guidage
- Chaîne de tronçonneuse
- Bouteille d'huile
- Ceinture de maintien
- Clé Allen pour la tension de la chaîne
Équipement
- protection de chaîne
- Graissage de la chaîne automatique
- Indicateur de niveau d'huile
Domaines d'utilisation
- Branches supérieures
- Abattage de petits arbres
