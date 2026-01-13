Avec l’élagueur sur perche PSW 18-20, entretenez vos arbres en élaguant les branches les plus difficiles d’accès. En effet, avec son harnais, son crochet à branche et sa perche de 2.90 m, vous pouvez élaguer facilement et en sécurité les branches en hauteur. Une mise en marche simplifiée grâce au tendeur de chaîne et la lubrification automatique. Equipée d’un guide de coupe et sa chaîne Oregon de 20 cm de longueur, l’élagueur sur perche développe une vitesse de chaîne de 5 m/s afin de couper de manière efficace et sans effort.