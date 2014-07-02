Entretoise (avec raccord fileté pour buse)

Garantit une distance de sécurité constante, par ex. pour le bandage et la carrosserie. Empêche ainsi d’endommager des surfaces fragiles. Se monte directement sur la lance.

Spécifications

Données techniques

Filetage du raccord M22 x 1,5
Poids avec emballage (kg) 0,1