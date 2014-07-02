Kit télécommande pour la gamme HDS M
Télécommande pour les appareils HDS des gammes Medium et Super avec les fonctions marche/arrêt, eau chaude/eau froide et marche/arrêt des détergents. Pour un montage mural.
Spécifications
Données techniques
|Poids avec emballage (kg)
|7
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