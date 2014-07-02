Le nettoyant pour tapis & coussins RM 519 est un produit polyvalent conçu pour nettoyer en profondeur les surfaces textiles telles que les moquettes, les tapis, les canapés et les sièges de voitures. Il est spécialement conçu pour être utilisé avec des détacheurs ou des shampouineuses Kärcher, offrant ainsi une solution efficace pour éliminer les taches tenaces. Sa formule avancée permet un séchage rapide, ce qui vous permet de profiter rapidement de vos espaces nettoyés sans attendre longtemps. Avec le nettoyant pour tapis & coussins RM 519, vous pouvez facilement redonner une apparence propre et fraîche à vos surfaces textiles préférées.