IVC 60/30 Ap M Z22
Compact et polyvalent, l'aspirateur industriel eau et poussières IVC 60/30 Ap M Z22 est destiné à l’aspiration de déchets et poussières fines en atmosphères explosives ATEX de type Zone 22. La classe de filtration M permet d’aspirer les poussières fines comme le bois par exemple sur des machines de production ou ateliers. Équipé de moteurs triphasés, l'aspirateur industriel IVC 60/30 Ap M Z22 est très fiable, endurant et sûr. Il dispose d'une grande surface filtrante de 2 x 9500 cm². Le décolmatage via une poignée permettant le secouage du filtre sans ouverture ni arrêt de l’appareil offre une puissance d’aspiration maximale et constante. L’IVC est proposé en standard sans accessoire d’aspiration afin de pouvoir optimiser le choix de chaque accessoire en fonction du besoin spécifique aux différentes applications. Les accessoires d’aspiration sont spécifiques, en DN 42 et certifiés ATEX Zone 22.
Caractéristiques et avantages
Certifié pour la zone ATEX 22Aspirateur industriel antidéflagrant pour une aspiration sécurisée en zone ATEX 22.
Poussières de classe MAppareil certifié dans son ensemble selon la norme DIN EN 60335-2-69 pour les poussières de classe M.
Un compresseur à canal latéral très robusteUne soufflerie à canal latéral fournit une puissance d'aspiration élevée avec une très longue durée de vie d'au moins 20 000 heures. Ces machines sont donc idéales pour le travail en équipes multiples.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Voltage (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|53,3 / 192
|Dépression (mbar/kPa)
|250 / 25
|Capacité de la cuve (l)
|60
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 40
|Niveau sonore (dB (A))
|77
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,9
|Poids sans accessoires (kg)
|95
|Poids avec emballage (kg)
|95,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|970 x 690 x 1240
Équipement
- Filtre principal: Filtre plissé plat
- Accessoires en standard: non