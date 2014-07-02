Compact et polyvalent, l'aspirateur industriel eau et poussières IVC 60/30 Ap M Z22 est destiné à l’aspiration de déchets et poussières fines en atmosphères explosives ATEX de type Zone 22. La classe de filtration M permet d’aspirer les poussières fines comme le bois par exemple sur des machines de production ou ateliers. Équipé de moteurs triphasés, l'aspirateur industriel IVC 60/30 Ap M Z22 est très fiable, endurant et sûr. Il dispose d'une grande surface filtrante de 2 x 9500 cm². Le décolmatage via une poignée permettant le secouage du filtre sans ouverture ni arrêt de l’appareil offre une puissance d’aspiration maximale et constante. L’IVC est proposé en standard sans accessoire d’aspiration afin de pouvoir optimiser le choix de chaque accessoire en fonction du besoin spécifique aux différentes applications. Les accessoires d’aspiration sont spécifiques, en DN 42 et certifiés ATEX Zone 22.