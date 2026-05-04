IVM 40/12-1 H Z22
Aspirateur industriel en 230 V mono IVM 40/12-1 H Z22 certifié pour zone ATEX Z22 pour matières solides et poussières fines. Avec filtre étoile en PTFE de classe M et filtre cartouche de classe H.
Aspirateur industriel antidéflagrant de taille médium IVM 40/12-1 H Z22, adapté à l'aspiration de petites et moyennes quantités de solides fins et grossiers dans les environnements industriels et les zones ATEX 22. Doté d'un moteur en 230 V monophasé, il est mobile, compact, robuste et durable et peut être utilisé là où le respect de mesures de sécurité est la règle. De grandes roues assurent un transport très facile vers chaque lieu d'utilisation. Grâce au système innovant de nettoyage du filtre Pull and Clean, le grand filtre en étoile de classe M peut être nettoyé facilement, simplement et confortablement pendant le fonctionnement sans couper la turbine. De plus, l'aspirateur est certifié dans son ensemble pour les poussières de classe H car il est équipé d'un filtre secondaire certifié H et d'une détection optique de filtre H. La cuve, le pré-séparateur et la partie filtration sont en acier inoxydable de haute qualité résistant aux acides, tandis que le châssis est en acier robuste et peint.
Caractéristiques et avantages
Certifié pour la zone ATEX 22Aspirateur industriel antidéflagrant pour une aspiration sécurisée en zone ATEX 22.
Classe de poussière HAppareil complet certifié selon DIN EN 60335-2-69 pour la classe de poussière H. Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
Turbine avec moteur EC pour une grande durée de vieConception sans balais pour un fonctionnement longue durée. Adapté à une utilisation en trois-huit grâce à une durée de vie de plus de 5 000 heures.
Décolmatage manuel du filtre Pull and Clean
- Décolmatage du filtre en un seul geste pendant le fonctionnement.
- Décolmatage du filtre par inversion du flux d'air.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|43,8 / 158
|Dépression (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Capacité de la cuve (l)
|40
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (kW)
|1 x 1,2
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 40
|Niveau sonore (dB (A))
|73
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,6
|Classe de poussière – Filtre secondaire
|H
|Surface filtrante – Filtre secondaire (m²)
|1,6
|Poids sans accessoires (kg)
|51
|Poids emballage inclus (kg)
|51,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|645 x 655 x 1140
Équipement
- Filtre principal: Filtre étoile
- Filtre secondaire: Filtre cartouche
- Accessoires en standard: non
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Domaines d'utilisation
- Adapté à l'utilisation en zone ATEX 22
- Pour petites et moyennes quantités de solides et poussières de classe H
- Pour les applications les plus difficiles, convient également pour l'aspiration de matériaux collants