Aspirateur industriel antidéflagrant de taille médium IVM 40/12-1 H Z22, adapté à l'aspiration de petites et moyennes quantités de solides fins et grossiers dans les environnements industriels et les zones ATEX 22. Doté d'un moteur en 230 V monophasé, il est mobile, compact, robuste et durable et peut être utilisé là où le respect de mesures de sécurité est la règle. De grandes roues assurent un transport très facile vers chaque lieu d'utilisation. Grâce au système innovant de nettoyage du filtre Pull and Clean, le grand filtre en étoile de classe M peut être nettoyé facilement, simplement et confortablement pendant le fonctionnement sans couper la turbine. De plus, l'aspirateur est certifié dans son ensemble pour les poussières de classe H car il est équipé d'un filtre secondaire certifié H et d'une détection optique de filtre H. La cuve, le pré-séparateur et la partie filtration sont en acier inoxydable de haute qualité résistant aux acides, tandis que le châssis est en acier robuste et peint.