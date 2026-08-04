IVM 40/12-1 M Z22
Aspirateur industriel en 230 V monophasé IVM 40/12-1 M Z22 certifié pour zone ATEX Z22 notamment en espace hygiéniquement sensible. Avec filtre étoile en PTFE pour poussières de classe M.
Aspirateur industriel antidéflagrant de taille médium IVM 40/12-1 M Z22, adapté à l'aspiration de petites et moyennes quantités de solides fins et grossiers dans les environnements industriels et les zones ATEX 22. La machine fiable, durable, compacte et mobile fonctionne en 230 V monophasé et est utilisée dans toutes les situations où les circonstances exigent le respect de certaines mesures de sécurité. De grandes roues assurent un transport très facile vers chaque lieu d'utilisation. Grâce au système innovant de nettoyage du filtre Pull and Clean, le grand filtre en étoile de classe M peut être nettoyé facilement, simplement et confortablement pendant le fonctionnement sans couper la turbine. La cuve, le pré-séparateur et la partie filtration sont en acier inoxydable de haute qualité résistant aux acides, tandis que le châssis est en acier robuste et peint.
Caractéristiques et avantages
Certifié pour la zone ATEX 22Aspirateur industriel antidéflagrant pour une aspiration sécurisée en zone ATEX 22.
Poussières de classe MAppareil certifié dans son ensemble selon la norme DIN EN 60335-2-69 pour les poussières de classe M.
Turbine avec moteur EC pour une grande durée de vieConception sans balais pour un fonctionnement longue durée. Adapté à une utilisation en trois-huit grâce à une durée de vie de plus de 5 000 heures.
Décolmatage manuel du filtre Pull and Clean
- Décolmatage du filtre en un seul geste pendant le fonctionnement.
- Décolmatage du filtre par inversion du flux d'air.
Équipé d'un grand filtre en étoile
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière H.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|49,4 / 178
|Dépression (mbar/kPa)
|239 / 23,9
|Capacité de la cuve (l)
|40
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance absorbée (kW)
|1 x 1,2
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 40
|Niveau sonore (dB (A))
|73
|Longueur du câble (m)
|10
|Classe de poussière du filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,6
|Poids sans accessoire (kg)
|50
|Poids avec emballage (kg)
|50,8
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|645 x 655 x 1140
Équipement
- Filtre principal: Filtre étoile
- Accessoires en standard: non
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Domaines d'utilisation
- Adapté à l'utilisation en zone ATEX 22
- Pour les petites et moyennes quantités de matières solides et de poussières de la classe M
- Pour les applications les plus difficiles, convient également pour l'aspiration de matériaux collants