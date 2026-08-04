Aspirateur industriel antidéflagrant de taille médium IVM 40/12-1 M Z22, adapté à l'aspiration de petites et moyennes quantités de solides fins et grossiers dans les environnements industriels et les zones ATEX 22. La machine fiable, durable, compacte et mobile fonctionne en 230 V monophasé et est utilisée dans toutes les situations où les circonstances exigent le respect de certaines mesures de sécurité. De grandes roues assurent un transport très facile vers chaque lieu d'utilisation. Grâce au système innovant de nettoyage du filtre Pull and Clean, le grand filtre en étoile de classe M peut être nettoyé facilement, simplement et confortablement pendant le fonctionnement sans couper la turbine. La cuve, le pré-séparateur et la partie filtration sont en acier inoxydable de haute qualité résistant aux acides, tandis que le châssis est en acier robuste et peint.